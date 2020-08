Le offerte LEGO della settimana su Amazon

Aggiornamento 13 agosto: abbiamo aggiornato le promozioni mettendo in evidenza nuovi sconti e aggiornando i prezzi di tutte le offerte.

I LEGO sono una passione che va ben al di là dell’età anagrafica: intere generazioni sono cresciute in compagnia dei leggendari mattoncini danesi, sviluppando la loro creatività e riuscendo a dare vita anche a risultati di tutto rispetto, da esporre con orgoglio davanti ad amici e parenti. Appassionarsi alla natura ludica dei LEGO richiede però un occhio attento, per fare in modo di riuscire a portare a casa i set nel momento in cui sono proposti con il miglior rapporto qualità/prezzo – ossia, approfittando degli sconti, quando si palesano.

Nei giorni scorsi, sulle pagine di SpazioGames abbiamo passato in rassegna le migliori occasioni e novità direttamente da LEGO Store, ma anche il rivenditore Amazon è spesso teatro di ottime offerte a tema. Ci siamo messi a caccia per voi e ne abbiamo identificato diverse che vale la pena cogliere al volo.

In evidenza è ad esempio la Torre dell’Orologio di Hogwarts, dedicata agli appassionati del mondo di Harry Potter: questo set, ricco anche di personaggi provenienti dalla celebre saga di J.K. Rowling vi terrà impegnati in attesa delle chiacchierate novità che si spera di avere quanto prima sul videogioco. Lo sconto vi consente di portarlo a casa con un sensibile risparmio, mettendo nella vostra camera un po’ della magia di Hogwarts.

Per chi invece ama sfruttare i LEGO per costruire dei veri e propri bolidi, segnaliamo la Porsche 911 RSR, modello fedelissimo e ufficiale sviluppato in collaborazione con il produttore di Stoccarda: mettendo insieme i suoi 1.580 otterrete una riproduzione del veicolo lunga ben 50 cm, dedicata agli amanti delle quattro ruote che vogliono unire la loro passione a quella per i mattoncini LEGO.

Le promozioni, insomma, non mancano: potete vedere a questo indirizzo la pagina che le riporta tutte. Noi di SpazioGames, però, vi facilitiamo il lavoro e vi segnaliamo quelle più ghiotte.

Offerte LEGO Amazon

Altre offerte Amazon