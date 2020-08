Offerte Lego della settimana: tempo di Iron Man e Super Mario

Aggiornamento 24 agosto: l’articolo è stato aggiornato con promozioni e prezzi attuali.

Gli appassionati di mattoncini LEGO sono sempre in cerca di pezzi inediti per ampliare la loro collezione – e approfittare delle offerte proposte sul LEGO Shop ufficiale è sempre un ottimo modo per appagare la propria voglia di novità. Vi segnaliamo quindi in questo articolo tutti gli sconti e le offerte imperdibili, a partire dagli omaggi concessi ai fan più accaniti del mondo LEGO.

La proposta VIP

LEGO Shop ufficiale propone a cadenza regolare delle promozioni riservate ai suoi utenti VIP, ossia a coloro che si sono registrati al portale e che accumulano, con i loro acquisti, dei punti che consentono di accedere a vantaggi.

Dal momento che i supereroi sono più sulla cresta dell’onda che mai, LEGO strizza l’occhio sia agli amanti del mondo DC che a quelli che adorano l’universo Marvel e gli Avengers. Potete così aumentare i vostri punti VIP, ottenendone il doppio, acquistando il set Bat-Base Mobile DC, che vi consente letteralmente di portare a casa uno scorcio di Gotham, con la base mobile di Batman e, insieme ai 743 pezzi, anche sei mini-figure dedicate a famosi protagonisti della saga fumettistica.

I fan di Avengers che godono dello status VIP su Lego Store possono invece ottenere il doppio dei punti acquistando il set Marvel Avengers: Battaglia sulla Torre degli Avengers, che include 685 pezzi per comporre la torre da ben cinque piani dedicata ai Vendicatori e alta 44 cm. Inoltre, nel set trovate anche le mini-figure dei supereroi, come Vedova Nera e Iron-Man in diversi outfit.

Se volete scoprire tutti i dettagli sul programma VIP di LEGO e sui vantaggi ai quali consentono di accedere i suoi punti, vi raccomandiamo la pagina ufficiale sul sito.

Mini torre degli Avengers in omaggio!

È un momento fortunato per gli amanti degli Avengers: in questo momento, infatti, potete ottenere gratis in esclusiva su LEGO Store online la mini Torre degli Avengers, se acquistate set Marvel per un cifra superiore a 75€. Potete trovare a questo indirizzo tutti i set che rientrano nella promozione e che vi consentono di portare a casa l’omaggio.

Novità! Iron Man – Marvel Studios

Se siete dei grandi fan di Iron Man, sarete felicissimi di scoprire il nuovo set LEGO Art dedicato a Tony Stark in persona! Questo set vi consente, mettendo insieme i 3.167 pezzi, di creare un vero e proprio ritratto del supereroe di casa Marvel, a scelta tra tre diversi risultati finali possibili. Una volta fatto, potrete esporre e appendere il set, grazie al gancio, dove preferite, per esibirlo – e far morire di invidia gli amici, diciamolo. Il set, dotato anche di una targhetta ufficiale che autentica la vostra opera d’arte, vi consente anche di acquistarne tre e di combinarli in un’unica immagine, quella di Ultimate Iron Man, ancora più spettacolare. Il prezzo è di 119,99€.

Novità! Arriva il set NES

Va a braccetto con i set dedicati a Super Mario quello per i veri nostalgici del videogioco, che vi consente di ricostruire un mattoncino alla volta la leggendaria console NES degli anni ’80. Con i suoi 2.646 pezzi, questo set consigliati solo ai maggiorenni ricrea la console nelle sue dimensioni originali, affiancando anche un’affascinante televisore a tubo catodico nel quale vedrete scorrere (davvero!) le avventure di Mario. C’è anche l’indimenticabile controller squadrato dei bei tempi andati, con il set compatibile anche con la figure di Super Mario inclusa nello starter pack apposito e non inclusa. Il prezzo spaventerà i meno affezionati, ma non i fan irriducibili dell’idraulico di casa Nintendo: parliamo di 299,99€.

Novità! Arrivano i set Nintendo di Super Mario

Dopo il clamore dell’annuncio e la nostra guida per orientarvi tra le diverse proposte, tra le recenti novità di LEGO Store trovate anche e soprattutto i set dedicati al mondo Nintendo. I fan di Super Mario possono portare a casa Avventure di Mario – Starter Pack, pacchetto da 59,99€ indispensabile per entrare nel mondo peculiare nato dalla partnership tra LEGO e la grande N: i mattoncini vi consentono infatti di costruire i vostri livelli ideali, mentre la figure di Mario inclusa è in grado di interagire con gli scenari, di emettere suoni e perfino di raccogliere monete lungo l’ambientazione! Ad affiancare questo set base ci sono tante varianti con componenti extra per i vostri livelli, personaggi aggiuntivi ed elementi con cui sbizzarrirvi, con prezzi che vanno da 9,99€ a 29,99€.

Novità! Arrivano i LEGO Brick Sketches

Se la vostra ambizione è sempre stata quella di sfruttare i mattoncini LEGO per creare delle piccole opere d’arte, è probabile che i nuovi set LEGO Brick Sketches siano quelli che fanno al caso vostro. Questi kit vi consentono infatti di realizzare delle illustrazioni tridimensionali da costruire e, in questo caso specifico, vedono anche una speciale collaborazione con DC Comics. Questo si traduce nel fatto che abbiate la possibilità di dare vita ai ritratti di Batman e Joker, che si sommano ai set LEGO Brick Sketches dedicati invece allo Stormtrooper e a BB-8 della saga Star Wars.

Si tratta di set adatti dagli otto anni in su, per niente difficili da ricostruire e sempre sotto i duecento pezzi, proposti al prezzo estremamente economico di 19,99€, per un risultato su base 12 x 16.

Novità! Il set dedicato a Topolino e Minnie

LEGO strizza l’occhio anche ai fan del mondo Disney, grazie al nuovo e peculiare set dedicato a Topolino e Minnie. Composto dalla bellezza di 1739 pezzi, questo vi consente di ricostruire i due iconici personaggi con uno stile squisitamente vintage. I due topolini sono inoltre realizzati in pose dinamiche, il che significa che potete divertirvi a sistemarli come più vi aggrada, servendovi anche di accessori come chitarra e macchina fotografica – ovviamente a sua volta costruibili con i pezzi a disposizione.

Il risultato dei vostri sforzi, mattoncino su mattoncino, saranno Topolino e Minnie alti ben 35 centimetri. Il prezzo di 179,99€, ne siamo piuttosto sicuri, non scoraggerà i collezionisti e gli amanti dei set LEGO dedicati al mondo Disney.

Novità! L’Helicarrier degli Avengers

Dopo aver detto addio all’Helicarrier dello S.H.I.E.L.D. da LEGO Marvel Super Heroes, del quale i fan chiedevano a gran voce il ritorno, LEGO ha accontentato gli appassionati del mondo dei supereroi Marvel con l’Helicarrier degli Avengers ispirato al Marvel Cinematic Universe. Questo speciale set composto da 1244 pezzi, rigorosamente su licenza, vi consente di ricostruire il velivolo originale in tutti i suoi dettagli e in 38 cm, e si accompagna alle figure di personaggi come Iron Man, Thor, Vedova Nera, Capitan Marvel, Nick Fury, War Machine e M.O.D.O.K., che come sappiamo troverà spazio anche nel videogioco di Square Enix in uscita.

Il set è impreziosito da diversi dettagli che saranno apprezzati dai fan, come l’abitacolo in cui potete far accomodare tre personaggi, una navicella-scialuppa indipendente e anche la presenza dei cannoni per difendere gli Avengers dai loro nemici. Il prezzo è di 124,99€.

Novità! I set Monkie Kid

Gli amanti della cultura cinese e orientale non faranno a meno di far posare i loro occhi (e di vederli assumere la forma di cuore) sui set LEGO Monkie Kid. Questa collezione presenta personaggi che mettono insieme un aspetto tradizionale e tecnologico, una sorta di incontro tra cyberpunk e stile ninja, che attinge a piene mani da Il viaggio in Occidente della letteratura cinese. Parliamo di un’opera che ha avuto un’influenza anche su Akira Toriyama, autore della saga Dragon Ball – sebbene i suoi personaggi non siano esattamente simili ai robot-guerrieri della serie di set Monkie Kid.

LEGO propone otto diversi set dedicati a questo personaggi, che sono dotati di accessori e perfino veicoli di ogni genere, per strizzare l’occhio sia a chi cerca qualcosa di più semplice che a chi è invece a caccia di set ricchi di dettagli.

Novità! Il set dei Minions

Che vogliamo ammetterlo o no, un po’ tutti vogliamo bene ai Minions, i celebri personaggi del cinema firmati Dreamworks che sono entrati nell’immaginario del grande pubblico. Poteva quindi LEGO non dedicare un set apposito a queste simpatiche creature? Ovviamente no!

Parliamo di Personaggi Minions e la loro tana, un set da 876 pezzi adatto dagli otto anni in su: mettendo insieme i pezzi, avrete la possibilità di costruire Kevin e Stuart, con una chicca unica: è possibile vedere all’interno della loro camera, piena di accessori e strumenti, e perfino sbizzarrirsi a giocare con il laboratorio. LEGO ha pensato anche ai caratteristici occhi dei Minions, che sono mobili e rendono i personaggi più divertenti e dinamici. Il prezzo è di 54,99€.

Novità! La Dom’s Dodge Charger di Fast & Furious

Se siete amanti della saga di Dominic Toretto, probabilmente il set dedicato alla splendida Dodge Charger di Fast & Furious è quello che vi rapirà il cuore più di tutti gli altri. L’automobile-simbolo della saga cinematografica, ovviamente sopra le righe come le pellicole, si compone di 1.077 pezzi, che vi consentono di costruire un veicolo lungo ben 39 centimetri e alto 16. Si tratta di un pezzo da collezione che potrete esporre con orgoglio, anche perché è fornito di un cavalletto apposito, ideale per inclinare l’auto e farla apparire più dinamica, come se sfrecciasse.

Il set, che consente anche di mettere in mostra il motore V8 che Toretto ha fatto ruggire nei film, è in vendita a 104,99€ su Lego Store dallo scorso aprile.

Novità! I caschi LEGO Star Wars

Di saga cinematografica in saga cinematografica, siamo sicuri che tra di voi si nascondano anche degli appassionati della serie Star Wars, che rimarranno probabilmente impressionati dallo scoprire che LEGO ha lanciato dei set dedicati ai caschi di Guerre Stellari. Questi ultimi sono ideali per adulti, motivo per cui non sono semi-deformed ma ricalcano precisamente le fattezze dei caschi indossati dai personaggi della serie cinematografica.

Ogni casco è composta da circa 660 pezzi ed è pensato per essere esposto tra i vostri pezzi da collezione dedicati a Star Wars. Potete scegliere, pagando 64,99€ per ciascuno set, di ricostruire così il casco di Boba Fett, quello da Stormtrooper o quello da pilota di TIE Fighter.

Promozioni della settimana

Potete trovare a questo indirizzo l’elenco completo di tutte le offerte proposte dallo store LEGO. Di seguito, invece, vi proponiamo la nostra selezione di sconti imperdibili.

Offerte LEGO

Altri prodotti LEGO in offerta