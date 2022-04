Sconti di Primavera su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Finalmente è arrivata la primavera, iniziano le belle giornate e con esse ricomincia anche la voglia di uscire di casa e godersi il clima più mite, ma potrebbe anche essere un buon momento per recuperare quei giochi che aspettavate di cominciare da tanto tempo.

Per chi non ha intenzione di allontanarsi dal suo amato intrattenimento videoludico (ma anche per chi vuole godersi il bel tempo) sono arrivati gli attesi Sconti di Primavera su PlayStation Store.

Vi abbiamo già parlato di alcune delle offerte proposte in occasione dell’arrivo della nuova stagione, con alcuni imperdibili sconti su delle amate esclusive PS5.

Di sconti interessanti tuttavia ce ne sono davvero tanti altri, e quelli che vi stiamo per presentare faranno sicuramente al caso vostro.

Quella che vi mostriamo è una lista di offerte adatte a tutti i portafogli, e tra queste ci sono dei titoli di grande caratura, impossibili da non prendere in considerazione da parte di tutti gli utenti PlayStation.

Per aiutare a farvi un’idea dei numerosi titoli attualmente in sconti presenti nel PS Store, adesso vi proponiamo quindi una lista di videogiochi a meno di 10 euro che vi consigliamo.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Horizon Zero Dawn Complete Edition a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) The Last of Us Remastered a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) Assassin’s Creed Unity a 8,99€ (al posto di 29,99€)

a 8,99€ (al posto di 29,99€) Marvel’s Spider-Man: La città che non dorme mai a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) Uncharted: The Nathan Drake Collection a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) God War III Remastered a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) Until Dawn a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) Far Cry Primal a 8,99€ (al posto di 29,99€)

a 8,99€ (al posto di 29,99€) Borderlands: The Handsome Collection a 9,99€ (al posto di 39,99€)

a 9,99€ (al posto di 39,99€) Metro: Last Light Redux a 2,99 (al posto di 19,99€)

a 2,99 (al posto di 19,99€) Bioshock: The Collection a 9,99€ (al posto di 49,99€)

Per usufruire delle offerte potete accedere al PlayStation Store direttamente a questo link o tramite la vostra console.

Ovviamente questi sono solo alcuni dei giochi in sconto a meno di 10 euro attualmente presenti, dunque se volete indugiate pure tra le pagine dello store per trovare il titolo che fa esattamente al caso vostro.

Infine vi ricordiamo che è stato presentato da poco il nuovo PlayStation Plus, inoltre se volete potete dare un’occhiata ai giochi gratis del servizio Sony per il mese di aprile.