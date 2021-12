No, probabilmente il prezzo delle scocche colorate di PS5 non vi piacerà

Fin da quando PlayStation 5 è stata annunciata, alcuni videogiocatori si sono mostrati poco entusiasti del design con prevalenza di bianco, che rompeva con la tradizione (tra il grigio e il nero) delle sue illustri sorelle maggiori, puntando su una scocca perlata ad avvolgere un corpo scuro.

Così, molti si sono ingegnati, tra coloro che hanno fatto dipingere la loro, quelli che hanno provato a verniciarla di nero (con pessimi risultati) e chi ha provato a vendere le sue scocche personalizzate, trovandosi le lettere degli avvocati di Sony per aver violato delle proprietà intellettuali e dei brevetti.

Alla fine, è stata Sony stessa ad annunciare le scocche colorate per PS5. Nelle scorse ore, infatti, la compagnia giapponese ha svelato che da metà gennaio circa sarà possibile ordinare le proprie scocche colorate dallo store ufficiale PlayStation online, mentre da febbraio arriveranno anche nei rivenditori selezionati.

Se è vero che molti giocatori sono già impazienti di ridefinire la loro PS5, colorandola di rosso, di nero, di rosa, di azzurro o di viola, lo è anche che il prezzo delle scocche non sta piacendo proprio a tutti. Mentre non è stato ancora reso noto ufficialmente quello per l’Italia, sappiamo che le scocche costeranno circa 50 euro (al cambio attuale dallo Yen) in Giappone, ed esattamente $54,99 negli Stati Uniti. A svelarlo è lo store ufficiale a questo link.

Questo significa che sembra legittimo aspettarsi un prezzo da quelle parti anche in Italia, magari tra i 49 e i 59 euro di listino (anche perché sappiamo che speso c’è un sovrapprezzo legato alle tassazioni, per i prodotti che arrivano nel Belpaese).

Inutile dire che alcuni commenti, anche di addetti ai lavori della stampa estera, non hanno accolto con grande entusiasmo la notizia di questi prezzi, e si aspettavano che le due scocche potessero costare un po’ di meno.

Le nuove scocche colorate di PS5

A prescindere dal prezzo, Sony conferma ovviamente la facilità di utilizzo: vi basterà rimuovere la scocca agganciata alla vostra PS5 e far scivolare questa in posizione, agganciandola. Per il momento, sottolinea Polygon, la compagnia non ha intenzione di proporre la console in altri colori fin dalla confezione: continuerà a venderla in bianco, con le scocche colorate che rimarranno un accessorio aggiuntivo e opzionale.

Lanciata nel 2020, PS5 è ancora difficilissima da trovare per la crisi dei semiconduttori che ha reso complicato far fronte alla domanda. Tuttavia, nel 2022 la console vedrà il lancio di alcuni attesi giochi come God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon: Forbidden West – che molti dovranno giocare su PS4 proprio a causa della mancanza di rifornimenti.

Non possiamo che sperare che la situazione migliori quanto prima, e che la nuova generazione possa partire a pieno regime. Di qualsiasi colore sia la scocca che avete scelto per la vostra PS5.