Scelti i 4 videogiochi entrati nell’Olimpo dei capolavori per il 2022

Alcune settimane fa la World Video Game Hall of Fame dello Strong Museum ha scelto i videogiochi che si sarebbero contesi il posto nella classifica dei giochi più importanti di sempre, per il 2022.

In un tempo in cui sono i pad DualSense, Xbox e Switch a farla da padrone a volte è utile riscoprire i grandi classici.

L’elenco originale comprendeva ben 12 titoli, alcuni dei quali reali capolavori senza tempo che hanno segnato in maniera indelebile il mercato dei videogames.

Ora, come riportato da The Gamer, sono stati scelti i 4 videogiochi che hanno battuto la concorrenza, entrati di diritto nella storia.

Annunciati giovedì scorso, Zelda Ocarina of Time, Dance Dance Revolution, Sid Meier’s Civilization e Ms. Pac-Man sono stati scelti per aver ‘esercitato un’influenza sull’industria dei videogiochi o sulla cultura popolare e la società in generale’.

I giochi hanno driblato la forte concorrenza di titoli come Resident Evil, Candy Crush, Assassin’s Creed, PaRappa the Rapper, Microsoft Minesweeper e molti altri ancora.

Poco sotto, il tweet dello Strong Museum che conferma la vittoria dei quattro giochi in questione:

Congratulations to the 2022 World Video Game Hall of Fame Inductees—Ms. Pac-Man, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dance Dance Revolution, and Sid Meier's Civilization! pic.twitter.com/bYzanU3uSz — The Strong Museum (@museumofplay) May 5, 2022

Ocarina of Time non è l’unico titolo Nintendo ad essere entrato nella Video Game Hall of Fame: Animal Crossing è infatti stato uno dei giochi inseriti nel corso del 2021, oltre al primo The Legend of Zelda, Donkey Kong, Super Mario Bros. e Pokemon Rosso & Blu.

Restando in tema, ricordiamo che a novembre dello scorso anno l’ormai leggendario Dark Souls è stato eletto il miglior gioco di tutti i tempi dai Golden Joystick Awards.

