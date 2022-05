Steam svela i nuovi giochi gratis del weekend: c’è un capolavoro strategico

Steam ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti la possibilità di scaricare due nuovi giochi gratis per tutto il fine settimana: la promozione consente di usufruire dei prodotti selezionati per tutto il weekend, senza alcun costo aggiuntivo.

Questo fine settimana sarà possibile provare gratuitamente anche Sid Meier’s Civilization VI, l’ultimo capolavoro della celebre serie strategica a turni, che sarà in grado di farvi perdere del tutto la cognizione del tempo (potete acquistarlo in edizione fisica su Amazon).

Civilization VI è anche uno dei tanti giochi disponibili gratis su Xbox per il fine settimana: potrete dunque scegliere se provare il strategico sia su console che su PC, senza alcuna ulteriore spesa.

Ricordiamo che in questo capitolo potrete prendere il controllo di uno tra 20 leader della storia, impegnato nella costruzione di un impero senza eguali e che possa sbaragliare la concorrenza dei vostri avversari.

Naturalmente, il capolavoro strategico non è l’unico gioco offerto per il fine settimana su Steam: gli amanti dei veicoli a quattro ruote potranno infatti divertirsi con Assetto Corsa Competizione, il gioco ufficiale della Blancpain GT Series.

Potrete dunque vivere in prima persona il campionato FIA GT3 con una simulazione di corsa incredibilmente realistica, gareggiando in tutte le gare Sprint, Endurance e 24 Ore sia in single player che in multigiocatore.

Per un periodo limitato, potrete inoltre approfittare di speciali sconti per fare vostri questi titoli per sempre: Sid Meier’s Civilization VI è infatti in offerta fino all’85%, mentre Assetto Corsa Competizione potrà essere vostro con una riduzione di prezzo del 60%.

In ogni caso, potrete divertirvi senza dover spendere nemmeno un centesimo per tutto il fine settimana: potete iniziare a scaricare i nuovi giochi gratis del weekend cliccando sui seguenti link.

Potrete divertirvi anche in modalità portatile grazie a Steam Deck: la nuova console portatile di Valve ha già segnalato ben 2400 giochi pienamente compatibili.

Se avete invece voglia di un nuovo gioco gratis disponibile su PC, vi consigliamo di non farvi sfuggire l’ultimo regalo «spaziale» di Epic Games Store.