Un’esclusiva Xbox e PC arriva anche su PS4 e PS5 (e sfrutterà al massimo DualSense)

Sony Interactive ha da poco annunciato l’arrivo di Exo One, il titolo sci-fi grazie al quale potremo letteralmente sentire la corrente volando con la gravità grazie al feedback aptico dei controller DualSense.

Il gioco, previsto su console PS4 e PS5 (provate a farla vostra su Amazon, con un po’ di fortuna), vedrà la luce durante la prossima estate, dopo essere apparso su console Xbox e PC (via Steam ed Epic).

Via PlayStation Blog, il creatore del gioco Jay Weston di Exbleative ha spiegato in maniera piuttosto chiara cosa possiamo aspettarci dal gioco in questione.

«Exo One è iniziato cinque anni fa con l’idea relativamente semplice di usare la gravità come una meccanica di movimento ed è gradualmente diventato qualcosa di strano e speciale, traendo ispirazione dal mio amore per il cinema e i giochi fantascientifici che mi hanno toccato emotivamente», ha spiegato Weston.

«Sono super entusiasta di assistere al modo in cui trova un nuovo pubblico e raggiunge nuovi picchi tecnici con questo port per PS5», ha aggiunto l’autore.

In Exo One cavalcheremo le correnti termali fino alle formazioni di nuvole, fiondandoci giù per i colli e picchi montani, fluttuando tutto il tempo verso il lucente raggio blu sull’orizzonte.

Ma non solo: i giocatori PS5 con TV o monitor con un’alta frequenza di refresh avranno la possibilità di sperimentare il gioco nel modo più fluido e reattivo, grazie al supporto ai 120fps.

I programmatori sono anche riusciti ad aggiungere alcune funzioni extra per il controller wireless DualSense, con feedback aptico che rispecchia il terreno e clima di ogni pianeta, creando un’esperienza più immersiva.

Poco sotto, il trailer di annuncio della versione PlayStation del gioco.

Weston ha poi dichiarato: «Ho ideato questo gioco come una sorta di focus meditativo sulla traversata. Non c’è un timer che misura i vostri progressi, mostri o nemici da combattere. Tratta dell’atmosfera e dell’unione tra velocità e calma, come delle fluide montagne russe.»

Restando in tema di novità, PlayStation continuerà con la politica delle acquisizioni di nuovi studi di sviluppo, tanto che a breve ne vedremo delle belle.

Infine, continuano ad arrivare conferme sul possibile arrivo di demo esclusive su PlayStation Plus Premium: leggi le ultime novità al riguardo.