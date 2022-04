Syphon Filter sta per tornare su PS5? Arrivano conferme da PlayStation

La celebre saga Syphon Filter potrebbe fare un inaspettato ritorno anche su PS4 e PS5, stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete: sembra infatti che 4 importanti capitoli della serie potrebbero essere resi disponibili sulle console di ultima generazione.

I fan più nostalgici ricorderanno sicuramente il franchise ideato dagli autori di Days Gone (che potete acquistare su Amazon con consegna rapida) e sembra proprio che Sony abbia deciso di muovere i primi passi per assicurarsi un ritorno del franchise.

Come riportato da Gematsu, l’ente di classificazione dei videogiochi in Corea ha infatti classificato le edizioni PS4 e PS5 di quattro capitoli della serie, con versioni disegnate per PS4 e PS5.

Sony si starebbe dunque preparando a riproporre questi grandi classici anche sulle console di nuova generazione, anche se al momento non è ancora arrivato un annuncio ufficiale al riguardo.

Di seguito vi segnaliamo dunque la lista completa dei videogiochi della serie Syphon Filter valutati e che dovrebbero presto fare il loro ritorno su console PlayStation:

Syphon Filter

Syphon Filter 2

Syphon Filter: Dark Mirror

Syphon Filter: Logan’s Shadow

Ricordiamo che i primi due capitoli della serie uscirono originariamente sulla prima console PlayStation, mentre Dark Mirror e Logan’s Shadow furono disponibili sulla console portatile PSP, ricevendo successivamente adattamenti anche su PS2.

Escludendo lo spin-off multiplayer Combat Ops, gli unici giochi principali della saga a non aver ricevuto una classificazione sono dunque Syphon Filter 3 e Omega’s Strain: non è al momento chiaro se è previsto anche un loro ritorno sulle console di ultima generazione.

Dato che si tratta di grandi classici, il sospetto è che possa trattarsi di una parte dei primi nuovi giochi gratis inclusi su PlayStation Plus Premium, l’abbonamento che permetterà l’accesso anche a grandi classici per le console delle precedenti generazioni.

Considerando che i titoli sono già stati classificati in via ufficiale, il loro annuncio sembra ormai essere solo una questione di tempo: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità.

Il primo storico capitolo della serie uscì originariamente il 17 febbraio del 1999: questo significa che il franchise oggi ha compiuto ben 23 anni. Un ritorno anche sulle ultime console sarebbe sicuramente il modo ideale di festeggiare il loro compleanno.

Bend Studio ha ammesso di essersi ispirata proprio a Syphon Filter per la creazione di Days Gone, ammettendo che i due franchise non sarebbero poi così diversi.

Gli autori si erano in passato già espressi su un possibile ritorno tramite un reboot o un remake: non sembra essere questo il caso per quanto riguarda il nuovo annuncio, ma l’ipotesi potrebbe tornare altrettanto valida se i classici si rivelassero un successo.