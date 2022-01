Salvare screenshot da Switch è stressante? Ecco l’app per farlo facilmente

Nintendo Switch è una console che ha sorpreso tutti quanti, soprattutto in quanto al successo ottenuto.

L’hardware ibrido è stato una scommessa per la Casa di Kyoto, e il successo del modello OLED dimostra che a distanza di anni c’è ancora tanta richiesta.

Richiesta che, come ha spiegato il Presidente di Nintendo, probabilmente nel 2022 non riuscirà ad essere soddisfatta a pieno per via della crisi dei semiconduttori.

Switch si porta a casa un 2021 ottimo, nonostante tutto, perché è risultata essere la console più venduta dell’anno battendo di gran lunga le sue avversarie.

Ma non è una console perfetta ovviamente, come tutte, perché ancora oggi ci sono delle cose che andrebbero sistemate su Nintendo Switch.

L’eShop, ad esempio, continua ad essere poco fruibile e tende a nascondere le novità più interessanti che escono. Ancora oggi si fa fatica a destreggiarsi nello store. Mancano alcune funzionalità, del tutto supplementari va detto, che le altre console altro, tra cui una gestione facile degli screenshot catturati.

Detto da qualcuno che, spesso, deve farne per recensioni ed articoli lasciatevi dire che, senza una scheda di acquisizione, la faccenda si complica non poco.

Normalmente è necessaria una scheda Micro SD, da dover ogni volta esportare per salvare le immagini su PC magari. Oppure si può usare la condivisione sui social, per poi salvare l’immagine che, però, diventa alla fine di qualità molto inferiore all’originale.

Della nostra stessa idea deve essere stato l’utente che ha creato SwitchBuddy, un’applicazione per smartphone che gestisce gli screenshot di Nintendo Switch.

Creata da Filip Němeček, la trovate per iOS ed Android in via del tutto gratuita. SwitchBuddy collega il vostro smartphone a Switch tramite un QR Code speciale, per accedere facilmente alla galleria di immagini salvate.

Senz’altro un lavoro dispendioso di energie, che ci ricorda il design di una interfaccia migliore per Switch creata da un altro utente, che ci ha fatto sempre sperare in un aggioramento.

Nel frattempo, quali sono stati i migliori giochi per Nintendo Switch del 2021? Ecco la classifica, per vostra curiosità.

E i più scaricati? Anche in questo caso c’è la classifica.