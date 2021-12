S.T.A.L.K.E.R. 2 è mostruosamente bello in queste nuove immagini

La next-gen si prepara ad accogliere nel 2022 uno dei giochi sicuramente più attesi tra quelli in arrivo il prossimo anno: S.T.A.L.K.E.R. 2.

Il nuovo sparatutto “radioattivo” di GSC GameWorld arriverà su piattaforme Xbox Series X/S e PC il prossimo 28 aprile.

Il gioco si prospetta un’avventura sui generis e promette di sfruttare a pieno le caratteristiche dei nuovi hardware, fornendo quindi un’esperienza next-gen che si rispetti.

Oltre al peso decisamente ingente che il titolo avrà su Series X/S, S.T.A.L.K.E.R. 2 supporterà la risoluzione 4K a 60fps e su Xbox Series X offrirà a tutti anche la possibilità di usufruire del ray tracing.

Nel frattempo Kenny_Prophet di GSC GameWorld ha condiviso cinque immagini del gioco su Reddit e, data la loro qualità, possiamo sicuramente aspettarci grandi cose da questo atteso titolo – che, ricordiamo, sfrutterà l’Unreal Engine 5.

Vi lasciamo ad un assaggio di S.T.A.L.K.E.R. 2, nonché di next-gen, con queste dettagliate immagini del gioco:

Da quello che potete notare, visivamente il gioco sembra molto curato e nulla ci trattiene dal pensare che si tratterà di un titolo dalle grandi potenzialità.

Sembra inoltre che il nuovo S.T.A.L.K.E.R. possa offrire tantissime ore di contenuti, ben oltre le 100, e che ci siano 30 designer a lavorare sugli elementi narrativi del gioco.

S.T.A.L.K.E.R. 2 presenterà un vasto mondo completamente esplorabile senza alcuna soluzione di continuità, punterà a fornire una storia non lineare ed epica in cui le scelte compiute dal giocatore avranno un peso sia nel breve che nel lungo termine. Le vicende raccontate saranno ambientate nei dintorni di Chernobyl e non mancheranno di offrire un intrattenimento inquietante e dalla vena horror.

Ricordiamo inoltre che il gioco sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass, rappresentando anche un ulteriore motivo che potrà spingere molti utenti a sottoscrivere l’abbonamento.