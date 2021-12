La next-gen si prepara ad accogliere un gioco dal peso davvero mostruoso

S.T.A.L.K.E.R. 2 è il nuovo inquietante sparatutto di GSC GameWorld, che uscirà per piattaforme Microsoft Xbox Series X/S e PC il 28 aprile 2022.

L’avventura promette centinaia di ore di gioco e si configura come una vera e propria esperienza next-gen. Sviluppata interamente in Unreal Engine 5, supporterà la risoluzione 4K a 60fps e su Xbox Series X offrirà anche l’esperienza del ray tracing.

Per ora la data d’uscita è molto lontana e purtroppo le notizie sul gioco ancora latitano, sappiamo però qualcosa che lascerà di stucco chi è intenzionato a comprare il gioco.

La pagina Xbox di Stalker 2 ha infatti reso noto lo spazio libero che occorrerà per installare il gioco sulle vostre console Microsoft, che non è certamente da poco anche se sarebbe stato possibile aspettarselo.

Il gioco avrà infatti bisogno di ben 180GB liberi, e ciò vuol dire che prenderà circa un quinto dell’archiviazione totale di Xbox Series X di 1 TB.

Ovviamente la situazione è più critica per i possessori di Xbox Series S, la cui capacità dell’SSD è circa la metà della sua sorella maggiore, ovvero 512GB.

Sappiamo bene che è possibile espandere la memoria delle console di casa Microsoft, ma farlo potrebbe essere decisamente costoso e potrebbe non valerne la pena per molti.

La notizia però in un certo qual modo non ci stupisce dato che sempre più giochi richiedono uno spazio di archiviazione decisamente elevato e, per un titolo che si pone l’obiettivo di dimostrare le potenzialità della next-gen, potrebbe essere un compromesso comprensibile e necessario.

Ricordiamo che Stalker 2 si è mostrato mesi fa in un fantastico trailer in-engine che ha lasciato tutti a bocca aperta.

In ultimo, se volete saperne di più riguardo al nuovo sparatutto di GSC GameWorld, non perdete l’occasione di dare un’occhiata a immagini e dettagli del titolo direttamente tra le nostre pagine su SpazioGames.