Rumor folle fa credere ai fan che Microsoft acquisirà Sony: ecco perché non succederà mai

Un rumor folle ha preso lentamente a girare in rete ma prima che possiate abboccarvi vi avvisiamo noi: no, Microsoft non sta acquisendo Sony.

La finta indiscrezione arriva dalla Spagna, da un portale che preferiamo non menzionare per non dare credito a tali sciocchezze.

La speculazione ha cominciato a girare così tanto che perfino il creatore di Mortal Kombat Ed Boon l’ha commentata divertito sui social:

In other news…. I have this bridge for sale.https://t.co/yo8kzNFVmz — Ed Boon (@noobde) December 29, 2020

Come riporta MSPowerUser, ci sono diverse ragioni per cui una manovra del genere non avrebbe il benché minimo senso.

In primis, la “fonte” spiega che Microsoft starebbe acquisendo la casa giapponese per la bontà della sua lineup first-party.

Questa fonte si è prodigata nello spiegare come Groove Music, defunto servizio musicale di Microsoft, verrebbe riportato in vita grazie alle attività di Sony nel ramo, e che le esclusive PlayStation sarebbero in arrivo su Xbox Game Pass similmente a quanto accadrà con i titoli di Bethesda.

Ovviamente, Sony può contare su decine di divisioni in cui la casa di Xbox non ha interesse, per cui spendere una cifra esponenziale, stimata dalla voce di corridoio fake per la bellezza di $130 miliardi, sarebbe quantomeno inappropriato.

Queste le ramificazioni in cui la compagnia nipponica è attiva attualmente: