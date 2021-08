Alan Wake 2 si farà? Abbiamo buone notizie per voi

Da tempo si vocifera del ritorno di Alan Wake, personaggio apparso su console Xbox 360 diversi anni fa e mai tornato in un vero e proprio sequel ufficiale della sua avventura horror.

Era infatti il 2019 quando il creative director della casa di sviluppo che ha dato i natali a Control svelò che “avevano creato un concept per il sequel” delle vicende dello scrittore maledetto, senza mai annunciare alcunché.

Vero anche che nei primi mesi del 2021, Jeff Grubb di VentureBeat ha infatti dichiarato che il sequel è in sviluppo e sarà finanziato da Epic Games.

A maggio, Remedy Entertainment, nel corso di una business review per parlare di guadagni e piani finanziari per i mesi a venire, ha discusso di questo progetto, pur non facendo nomi espliciti.

Da quello che è certo, Remedy Entertainment ha stipulato un accordo di pubblicazione con Epic Games per due giochi, uno dei quali sarebbe stato un vero e proprio progetto Tripla A.

Questi dovrebbe infatti essere davvero Alan Wake 2, come riportato in queste ore anche dalla redazione di GamingBolt.

Remedy afferma anche che lo sviluppo di CrossfireX sta procedendo bene, con il gioco che verrà lanciato quest’anno.

Nel frattempo, anche Vanguard, il prossimo titolo cooperativo free-to-play di Remedy, sta “progredendo a un buon ritmo” e ha “selezionato test di gioco chiusi interni ed esterni”.

Tutto sommato, la compagnia afferma che il suo organico è cresciuto fino a quasi 300 persone (293, per l’esattezza, alla fine di giugno) il che ha senso, visto che hanno più giochi importanti in lavorazione.

Tra questi, anche uno spin-off cooperativo PvE a 4 giocatori di Control chiamato Condor, oltre a un sequel in piena regola delle avventure di Jesse Faden entrato nella fase iniziale della pre-produzione.

Nel frattempo, recuperate lo speciale in cui il nostro Valentino ci spiega perché con Control è stato praticamente amore a prima vista.

Infine, avete già visto il clone di Max Payne che ricalca in tutto e per tutto il primo capitolo della storica serie di Remedy?