Film di Uncharted, ecco le nuove immagini ufficiali!

Il momento dell’arrivo di Uncharted nelle sale cinematografiche si sta facendo sempre più concreto (sperando che le suddette sale abbiano più fortuna, nel 2021). Così, dopo aver svelato alcune immagini dal set, vediamo oggi alcuni scatti da delle sequenze della pellicola, diffusi direttamente da Sony sull’account ufficiale del franchise.

Le immagini, come potete vedere voi stessi di seguito, sono soprattutto sceniche e non mostrano i protagonisti in azione. Vediamo infatti dei manufatti antichi che sicuramente avranno un ruolo chiave nella trama, oltre a una croce utilizzata come chiave per aprire una misteriosa serratura – mentre il tutto si completa con un antico planisfero.

Vi ricordiamo che il film di Uncharted racconterà le origini di Nathan Drake, mostrandoci quindi il giovane esploratore alle prese con le sue prime avventure. La sceneggiatura sarà curata da Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins, mentre dopo tanti avvicendarsi la regia è stata infine affidata a Ruben Fleischer, che ha di recente portato a conclusione le riprese.

Il cast, invece, vedrà Tom Holland nei panni di Nathan Drake, mentre Mark Wahlberg sarà Victor Sullivan. Tra gli altri protagonisti anche Antonio Banders, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

L’uscita nelle sale americane è attesa per il 16 luglio prossimo, mentre siamo in attesa di saperne di più sulla distribuzione per l’Italia.