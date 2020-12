Sony pensa ai rimborsi per Cyberpunk 2077 su PS4 e PS5

Lo scorso 10 dicembre, Cyberpunk 2077 è stato disponibile su console old-gen, Google Stadia e su PC. Purtroppo, la versione PS4 e Xbox One del titolo soffre di gravi problemi tecnici, tra cui bug e glitch, che hanno impedito ai giocatori di godersi a pieno il gioco al lancio.

Nonostante poche ore fa sia stata resa disponibile la patch 1.04, in grado di correggere un numero discreto di problematiche e difetti, sembra che la situazione non sia ancora del tutto accettabile.

Sony non ha una politica di rimborso su PlayStation Store, da anni un punto dolente per tutti i possessori di console PlayStation. Tuttavia, è altrettanto noto che i giocatori possono essere rimborsati in circostanze del tutto eccezionali e sembra proprio che i problemi di prestazioni di Cyberpunk 2077 soddisfino questi criteri.

Sembra infatti che un gran numero di utenti avrebbe contattato PlayStation e, anche se non tutti hanno avuto fortuna con l’assistenza clienti, Reddit segnala che in molti avrebbero ricevuto un rimborso. Un rappresentante della compagnia ha affermato di aver ricevuto anche varie chiamate telefoniche riguardo il problema.

Non è chiaro se Sony deciderà davvero di attuare una campagna rimborsi massiva (cosa molto poco probabile), ma è pur vero che ci aspettiamo novità nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati sulla questione.

Al momento in cui scriviamo, CD Projekt non ha inoltre reso noto quando rilascerà la prossima patch 1.05, la quale dovrebbe portare aggiustamenti ancora più concreti (specie su console).

Nelle scorse ore vi abbiamo mostrato la nostra analisi tecnica sulle pagine di SpazioGames (nella quale vi abbiamo spiegato che qualcosa non andava), mentre solo da ieri è online il video speciale che mette a confronto il gioco su PS4 e PS5.

Cyberpunk 2077 è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono attese nel corso del 2021.