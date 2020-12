Cyberpunk 2077 è il secondo miglior lancio dell’anno in UK (superato da un solo gioco)

Cyberpunk 2077 è sulla bocca di tutti in queste ore, specie per le recenti scuse di CD Projekt RED a seguito dei problemi segnalati al lancio della versione su console old-gen.

Il team polacco si è infatti scusato per non aver mostrato le versioni PS4 e Xbox One base, informando i giocatori su ciò che sarebbero andati ad acquistare.

Ad ogni modo, l’onda delle polemiche non sembra aver frenato le vendite del gioco, specie dopo la partenza davvero ottima del titolo in versione PC. Cyberpunk 2077 ha infatti debuttato in testa alla classifica inglese settimanale, surclassando giochi come Call of Duty: Black Ops Cold War e Animal Crossing: New Horizons.

Ma non solo: si tratterebbe di fatto del secondo miglior lancio del 2020 relativo ai giochi venduti in formato fisico. In testa troviamo The Last of Us Parte II, il capolavoro di Naughty Dog uscito a giugno 2020.

Poco sotto, la Top 10 UK per la settimana fino al 12 dicembre:

Cyberpunk 2077 Call of Duty: Black Ops Cold War Animal Crossing: New Horizons Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Just Dance 2021 Mario Kart 8 Deluxe Spider-Man Miles Morales Minecraft – Switch Super Mario 3D All-Stars

Nella nostra recensione del gioco in versione PC, vi abbiamo parlato del titolo CD Projekt come di un «un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria.»

Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Projekt RED, è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dallo scorso 19 dicembre di quest’anno. Due nuove patch arriveranno a gennaio e febbraio del prossimo anno.

Al momento, non è noto quando saranno rilasciati gli upgrade relativi alle edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, in ogni caso sempre previsti nel corso del 2021.