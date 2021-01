Re:Verse è il multiplayer di Resident Evil Village, svelati i bonus pre-ordine

Un leak attendibile, proveniente dalla pagina di Resident Evil Village su Humble Store, ha rivelato l’esistenza e il nome della modalità multiplayer.

La modalità in questione si chiama Re:Verse, ed è stata anticipata a poche ore dal reveal che dovrebbe tenersi stasera alle ore 23:00 durante il Resident Evil Showcase.

Capcom ha già lanciato un sito ufficiale, come esibito sulla pagina del gioco sullo store, sebbene questa al momento rimandi ad un 404.

Le voci di una modalità multiplayer si susseguono da svariati giorni, l’ultima trapelata soltanto ieri quando il database di Steam si è aggiornato appositamente per menzionarla.

Inoltre, Capcom ha già aperto le iscrizioni alla beta di un gioco multiplayer per celebrare i 25 anni della saga survival horror.

«Vivi un’esperienza survival horror senza precedenti nell’ottavo capitolo della serie principale di Resident Evil: Resident Evil Village. Intensifica l’azione al cardiopalma con l’aggiunta del pacchetto Trauma e di Re:Verse», recita la pagina dell’Edizione Deluxe.

«Ambientata alcuni anni dopo gli eventi del pluripremiato Resident Evil 7: Biohazard, la nuova vicenda ha inizio con Ethan Winters e la moglie Mia che hanno ritrovato la tranquillità in una nuova casa, dimenticando gli orrori del passato. Ma proprio mentre cercano di ricostruire la loro vita insieme, la tragedia li investe nuovamente».

Il pacchetto include:

Resident Evil Village

Resident Evil Re:Verse

Pacchetto Trauma

Il pacchetto Trauma contiene cimeli come l’arma Samurai Edge, l’accessorio Mr. Everywhere, un filtro speciale, una musica di sottofondo per la stanza di salvataggio, e altri oggetti.

Su Re:Verse, viene riferito che «dettagli sul periodo di operatività di Resident Evil Re:Verse, come la data in cui sarà disponibile o possibili annunci sulla fine del servizio, possono essere trovati sul sito ufficiale».

«A seconda del momento in cui hai acquistato Resident Evil Village, Resident Evil Re:Verse potrebbe non essere più disponibile, e il titolo potrebbe diventare disponibile in altri modi in futuro».

I bonus per il pre-ordine comprendono invece il Ciondolo per arma “Mr. Raccoon”, Kit di sopravvivenza e una Mini colonna sonora di Resident Evil Village.

Per tutti i dettagli, seguite la diretta di Resident Evil Showcase con SpazioGames, live a partire dalle ore 22:00 con i nostri Domenico e Francesco.