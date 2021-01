Resident Evil Village avrà il multiplayer? Così dice Steam

Resident Evil Village potrebbe avere funzionalità multiplayer, a quanto rivelato dalla pagina del survival horror sul database di Steam.

Le etichette del gioco sono state cambiate alcune ore fa per aggiungere il “Multiplayer” su Steam DB, quando manca poco più di un giorno alla tanto attesa presentazione del gameplay nello showcase di domani.

Dopo l’esperimento Resistance con Resident Evil 3, non sorprenderebbe affatto il bis sul nuovo capitolo, anche se le modalità e le tempistiche sembrano ancora tutte da definire.

Qualora dovesse rivelarsi vera l’inclusione del multigiocatore, è evidente che lo scopriremmo nella serata di domani, quando Capcom dovrebbe fornire tutti i dettagli sul progetto, compresa una data d’uscita, potenzialmente insieme ad altri giochi del franchise per celebrarne il 25esimo anniversario.

Lo scorso mese era trapelata una roadmap promozionale per Resident Evil Village che parlava di un lancio ad aprile e, non sappiamo quanto per una coincidenza, di un comparto multiplayer.

La scorsa settimana, invece, sono state aperte le iscrizioni alla beta di un titolo multigiocatore per 4-6 utenti, che potrebbe avere un ruolo simile a quello di Resistance.

Non è da escludere che nei piani di Capcom ci siano anche dei remaster per i classici della saga, come qualcuno ritiene abbiano suggerito i social della casa giapponese.

Intanto, è bastato un semplice teaser pochi giorni fa per rivitalizzare la community di Resident Evil, che sta apprezzando oltre modo l’introduzione di un nuovo, misterioso personaggio – la cosiddetta Vampire Lady.

Vi ricordiamo che seguiremo lo showcase in diretta per commentare insieme a voi tutte le novità che trapeleranno dal prossimo Resident Evil Showcase: qui trovate i dettagli.