L’esclusiva PS5 Returnal mostra il gameplay ai The Game Awards

Sul palco dei The Game Awards c’è stato spazio anche per Returnal, una delle attese esclusive PlayStation 5 attualmente in lavorazione.

Il gioco, sviluppato dai finlandesi di Housemarque, è stato mostrato sul palco della kermesse organizzata da Geoff Keighley, come potete vedere di seguito nella nostra notizia (e come era stato anticipato da un leak poche ore fa, che però aveva parlato anche di una possibile data d’uscita, qui invece non mostrata).

Vi ricordiamo che Housemarque è la software house già autrice dell’apprezzato Resogun. Questa volta, però, il tema si misurerà con uno scenario da horror psicologico in cui avremo delle meccaniche da shooter in terza persona e altre da vero e proprie roguelike. Va da sé che il gioco avrà anche una forte impronta fantascientifica, tra mondi alieni, loop temporali e i peculiari dilemmi in cui si ritroverà intrappolata la nostra protagonista.

Il gioco arriverà su PlayStation 5 in una data ancora da fissare.