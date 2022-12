Returnal… ritorna su PC e i requisiti raccomandati vanno oltre la next-gen

Finalmente è arrivata la conferma dopo una marea di rumor e indiscrezioni: Returnal arriva su PC e lo farà alla grande a quanto pare.

L’esclusiva PlayStation 5, che lo sarà ancora per un po’ se lo acquisterete da Amazon, era il prossimo nome della lista di videogiochi della console Sony ad arrivare su PC.

Gli indizi ormai erano tantissimi, davvero troppi per sembrare poco credibili o frutto di coincidenze al limite dell’assurdo.

Ed ora che è arrivata la conferma durante gli ultimi The Game Awards 2022, è tempo per i giocatori PC di preparare le proprie macchine fiammanti da gioco.

E dovranno farlo con attenzione perché, come riporta la pagina ufficiale di Steam, Returnal metterà davvero alla prova i PC più performanti.

Il titolo ha rappresentato una prima occasione di next-gen perché è un’esclusiva totale PlayStation 5, ma su PC pare proprio che andrà oltre.

Ecco i requisiti minimi e raccomandati su PC:

Se quelli minimi sono tutto sommato normali, nei raccomandati spiccano dei clamorosi 32GB di RAM (per non parlare della GPU necessaria).

Per fare un paragone, titoli come Microsoft Flight Simulator o Cyberpunk 2077 hanno bisogno di 16GB di RAM raccomandati, esattamente la metà.

Ora bisognerà vedere se questa RAM immensa restituirà una performance altrettanto all’altezza, cosa che speriamo vista la qualità di Returnal in generale.

Nel frattempo c’è un gioco che non va oltre la next-gen ma si ferma “solo” alla next-gen. È The Witcher 3, che finalmente esordisce in versione riveduta e corretta.

A proposito di PS5, c’è un’altra esclusiva che di recente sta facendo parlare di sé. Forspoken, che dalla demo ha fatto emergere un dettaglio molto importante.