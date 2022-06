Returnal 2? Non proprio: Housemarque spiega la sua nuova esclusiva PS5

Returnal è stata una di quelle sorprese che non possono non aver fatto la gioia di tutti i possessori di console PlayStation 5.

Il successo del gioco (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è stato tale da aver convinto Sony a credere fortemente nel team di sviluppo finlandese Housemarque, in attesa del loro prossimo progetto.

Già con Returnal Ascension, mostrato allo State of Play di inizio marzo, si è capito che gli sviluppatori non si sarebbero di certo fermati qui.

Ora, dopo l’arrivo dell’aggiornamento 3.0 – che ha inserito tra le varie cose anche la modalità cooperativa tanto attesa – Housemarque inizia a guarda al futuro.

Come riportato da VGC, Housemarque ha affermato che il suo prossimo gioco includerà «idee e sistemi narrativi» tagliati da Returnal.

Il roguelike AAA è uno dei titoli più ambiziosi di PS5 ed è quindi normale che l’avventura stellare di Selene faccia da apripista a ciò che verrà.

Recentemente lo sviluppatore ha confermato che il suo prossimo gioco non sarà un sequel di Returnal, essendo il team attualmente al lavoro su una nuova IP.

Al momento i dettagli sul gioco sono scarsi, ma secondo Eevi Korhonen, senior narrative designer di Housemarque, il gioco utilizzerà concetti e sistemi narrativi che erano stati originariamente previsti per Returnal ma che non hanno trovato spazio nel gioco.

Korhonen ha infatti spiegato: «Returnal era davvero ambizioso. Abbiamo sognato in grande, ma abbiamo dovuto lasciare molte cose in sospeso, incluse idee e sistemi narrativi. Sono entusiasta di raccogliere quei pezzi e vedere come si adatteranno alla storia della nostra nuova IP».

Nel corso dell’intervista, Korhonen ha riflettuto sul processo di sviluppo di Returnal e su come sia stato creare un gioco per una nuova console, su una scala molto più grande rispetto a tutto ciò che lo sviluppatore aveva tentato in precedenza.

Non sapevamo bene quanto sarebbe stato grande [Returnal], costruire per una nuova piattaforma, su un nuovo motore e con un nuovo team, tutte cose che richiedono un certo apprendimento. Ora abbiamo quel team che ha affrontato le fiamme ha imparato a mettere in piedi un gioco come Returnal. Quindi ora possiamo partire più forti.

Alla domanda circa la possibilità di continuare la storia di Selene, Korhonen non ha confermato che prossimanente ci uniremo all’astronauta in un altro estenuante viaggio nello spazio, ma non ha nemmeno negato la possibilità che ciò possa accadere, un giorno.

L’esclusiva PS5 ha ricevuto mesi fa un riconoscimento davvero degno di nota, visto che il gioco è stato premiato con il GOTY più prestigioso per il mondo PlayStation.