Return to Silent Hill, il film ha i suoi James e Maria: ecco gli attori

Return to Silent Hill, nuovo film dedicato allo storico franchise di survival horror, ha trovato ora i suoi attori principali che daranno vita a James e Maria.

La saga Konami, che potete recuperare su Amazon, approderà anche al cinema in un film live-action, in un periodo di grande rinascita anche videoludica.

Sono tanti i progetti che coinvolgono il franchise di Silent Hill, tra cui possibili esperimenti molto coraggiosi e interessanti.

E in attesa del remake dei capitoli più amati, che non potranno essere gli unici, sembra proprio che Return to Silent Hill sia pronto per avviare la produzione.

Dopo una prima indiscrezione arrivata qualche settimana fa ora arriva la conferma, tramite Deadline, di chi saranno gli attori principali coinvolti in Return to Silent Hill.

Jeremy Irvine (War Horse) e Hannah Emily Anderson (Jigsaw) guideranno il film nei ruoli di James e Maria.

Jeremy Irvine è meglio conosciuto per War Horse di Steven Spielberg, il sequel horror The Woman in Black 2: Angel of Death e il musical di successo Mamma Mia! Ci risiamo. Recentemente ha recitato nello spin-off della serie TV d’azione di Bourne, Treadstone.

Hannah Emily Anderson è esplosa nel ruolo di Eleanor Bonneville nel successo horror Jigsaw, l’ottavo film della serie Saw. Ha poi recitato nella serie drammatica di USA Network The Purge basata sull’omonimo franchise e si è unita all’universo degli X-Men come Elaine Gray in X-Men: Dark Phoenix.

Foto di Dave M. Benett - © 2012 Dave M. Benett - Immagine per cortesia gettyimages.com

Foto di Brooke Palmer - © 2017 - Liongate

Le riprese dovrebbero iniziare il mese prossimo in Germania e nell’Europa orientale, con il ritorno del regista originale di Silent Hill, Christophe Gans.

Scritto da Gans, Sandra Vo-Anh (che ha collaborato con Gans a La bella e la bestia) e William Josef Schneider, il film è basato su Silent Hill 2, il capitolo più amato della saga di Konami.

Ecco come il regista descrive il film:

«Return to Silent Hill è una storia d’amore mitologica su qualcuno così profondamente innamorato da essere disposto ad andare all’Inferno per salvare qualcuno. […] Sono felice che i meravigliosi talenti di Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson ci accompagnino in questo viaggio in un mondo horror psicologico che spero possa soddisfare e sorprendere i fan di Silent Hill.»

Finalmente si inizia a dare una quadra a questo film, di cui si parla da tantissimo tempo ormai.

Intanto il cinema accoglierà anche GameStop, con un nuovo film che racconterà l’assurda vicenda del caso di Wall Street.