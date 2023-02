Silent Hill f, qual è il significato nascosto del nome? Le risposte dei fan

La saga di Silent Hill, dopo una lunghissima assenza dalle scene videoludiche, si sta preparando a quella che sembra essere una vera e propria rinascita: uno degli annunci più interessanti è sicuramente quello legato a Silent Hill f, attualmente ancora avvolto da un grande mistero.

A differenza del più atteso remake del secondo capitolo (potete riscoprire l’episodio originale nella HD Collection, disponibile su Amazon) questo sarà infatti un prodotto completamente diverso, ambientato nel Giappone degli anni ’60.

La trama, pur essendo ancora avvolta nel mistero, si preannuncia essere molto interessante grazie al coinvolgimento di Ryukishi07, noto per aver creato Higurashi When They Cry, così come la direzione artistica appare essere particolarmente suggestiva.

Ma che cosa significa, esattamente, la «f» di Silent Hill f? A stuzzicare la curiosità dei fan, che hanno provato a rispondere questa domanda, ci ha pensato Al Yang, creative director dello studio NeoBards.

Cosa significherà davvero quella f?

La teoria dei fan più diffusa sembrerebbe essere legata al termine «forte»: il titolo è stato infatti pubblicato con una lettera f minuscola, che sembrerebbe corrispondere proprio al simbolo musicale in questione.

In alternativa, tale lettera potrebbe anche significare «first», ovvero «primo», a indicare il fatto che essendo ambientato negli anni ’60 questo sarebbe in realtà il primo capitolo della serie.

“Forte” – the music symbol or “first” with it being set in the 1960s — Harry (@Ace_MasonYT) February 25, 2023

Un’altra teoria particolarmente diffusa è che quella «f» potrebbe anche significare «Fiori», un’immagine evocativa effettivamente già comparsa nel corso del trailer di presentazione.

I honestly think the “F” in Silent Hill F means Flowers pic.twitter.com/c8tTFaQGst — Klein Harvey (@KleinHarvey1997) February 25, 2023

Alcuni fan hanno inoltre teorizzato che la f potrebbe significare anche «five», indicando cioè che questo sarebbe il quinto capitolo di Silent Hill: il creative director non ha ancora confermato alcuna teoria, semplicemente stuzzicando i fan di aver fatto «una scommessa» con gli altri sviluppatori sulle ipotesi della community.

Al momento non possiamo sapere con certezza quale sia l’effettiva risposta: non possiamo fare altro che attendere ulteriori novità e augurarci che tale dubbio possa essere risolto il prima possibile.

Nel frattempo, la saga è pronta a tornare anche nelle sale cinematografiche: le riprese per il film Return to Silent Hill dovrebbero iniziare molto presto. Restando invece in tema videoludico, c’è sicuramente grande attesa per Silent Hill 2 Remake: secondo il “papà” di Pyramid Head, il rifacimento sarebbe addirittura più interessante del capitolo originale.