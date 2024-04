House Flipper 2 | Recensione - Non vi staccherete più dallo schermo

Si tratta di un titolo che offre un’ampia varietà in termini di ristrutturazione, mettendo alla prova le abilità dei giocatori di pulire, sistemare e decorare. Il gioco è stato lanciato inizialmente nel dicembre 2023 su PC e, adesso, è finalmente arrivato il momento di vederlo in azione anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

All’interno di House Flipper 2 ci saranno tantissime opportunità per mettere alla prova il proprio estro artistico, rivoluzionando case di dubbio gusto. Il lancio su console promette anche l’arrivo di alcune novità, come un nuovo minigioco e lo Spring Update, che introduce alcuni nuovi elementi di design aggiuntivi.

Dopo essermi persa completamente all’interno delle case, è venuto il momento di raccontarvi di più del nuovo House Flipper 2 nella sua versione per PlayStation 5.

Diamo sfogo alla nostra creatività

Così come accedeva per la versione originale, anche House Flipper 2 concede ai giocatori moltissimi strumenti per poter accettare alcuni lavori di ristrutturazione che prevedono la pulizia e il rinnovo di alcune abitazioni, oltre che l’acquisto di case fatiscenti, al fine di poterle trasformare in vere e proprie meraviglie e rivenderle al miglior offerente.

Si inizia da una bella pulizia di fondo, una verniciatura e, infine, si arriva alle decorazioni: passare da una catapecchia a una reggia è questione di qualche ora di lavoro. Il titolo ci permette di spaziare tra una modalità Storia, in cui affrontare le sfide proposte, a una modalità Sandbox, la vera e propria bellezza del titolo. Si tratta infatti di un luogo in cui dare sfogo a tutta la nostra creatività, senza alcun tipo di stress o preoccupazione, senza dover seguire alcuna linea guida e senza dover sottostare al giudizio di nessuno — se non il nostro.

Sebbene il suo predecessore fosse stato ampliato con molti DLC, House Flipper 2 è riuscito a farsi una buona strada già dalla sua versione per Steam lanciata a dicembre 2023. Il gioco presenta tantissime opzioni di colori, decori e offre molta varietà.

Ci sono davvero moltissime scelte tra cui spaziare e molti strumenti e opzioni che consentono di dare vita a design decisamente interessanti. Se amate la creatività e la ristrutturazione, mi sento di dire che non potrete non amare questo titolo: ci spenderete dentro moltissime ore senza (quasi) rendervene conto.

Una versione che fa tesoro del passato

Una delle parti migliori della versione per console è che, facendo tesoro di quanto appreso da quella PC, arriva con tutti gli hotfix e gli aggiornamenti che sono stati rilasciati fino a questo momento. Questo significa che non mancano l’Update “Floor is Lava” e gli Spring Update. Di fatto, la versione che abbiamo provato su PlayStation 5 è pressoché identica a quella per PC.

I controlli adattati al joypad su console se la cavano, anche se ovviamente non possono replicare davvero la precisione del mouse.

Naturalmente, ci sarà una piccola variazione nei comandi che dovranno. Inizialmente, se non siete pratici del controller, vi, ma, alla fine, non avrete grossi problemi – ve lo dice una persona che gioca principalmente su mouse e tastiera.

L’unico vero peccato è che House Flipper 2 non faccia uso delle funzionalità legate al feedback tattile del DualSense; sicuramente, dare spazio alle capacità del controller PlayStation avrebbe potuto incrementare ancora di più l’efficacia di alcune parti della ristrutturazione.

In generale, comunque, giocare con il controller non è poi così male, sebbene non ci si possa aspettare la stessa precisione che troviamo su PC giocando con mouse e tastiera. Inoltre, all’interno del gioco, saranno presenti alcune impostazioni proprio per regolare la sensibilità del controller.

Non mancano, infine, anche diverse opzioni che consentono di avere una sorta di “aim assist” per alcune particolari operazioni. Vi sono alcune funzionalità che ci vengono in aiuto per poter bilanciare l’imprecisione del controller, come l’impostazione dei limiti nella fase di verniciatura, che non ci permette di andare a pitturare una parte del soffitto mentre stiamo dipingendo le pareti. Purtroppo, però, alcune operazioni risultano comunque complicate rispetto all'uso di mouse e tastiera, anche con il supporto di questi aiuti.

In House Flipper 2 i giocatori potranno scegliere la modalità che più preferiscono, da quella più indirizzata legata alla storia, a quella più libera, attraverso la modalità Sandbox. In ogni caso, ogni attività proposta risulta divertente e non troppo vincolante: in generale, sembra decisamente più snello rispetto al predecessore.

Raccogliere rifiuti, fare le pulizie, costruire i muri: tutto sembra decisamente più semplice e meno macchinoso. Certo, sicuramente è meno faticoso che farlo nella realtà. Anche gli aiuti sembrano indirizzati a regalare un’esperienza rilassante; oltre ai già citati limiti legati alla pittura, abbiamo anche indicazioni che ci consentono di capire cosa fare quando accettiamo un lavoro.

Inoltre, ci sarà impossibile vendere qualcosa di utile per portare a termine il lavoro; da un lato, quindi, abbiamo la sicurezza di non poter commettere nessun errore fatale, dall’altro, però, qualche giocatore potrebbe sentirsi troppo tranquillo.

Sì, ma le novità?

Come accennato, House Flipper 2 presenta anche qualche piccola aggiunta che può rendere ancora più piacevole il gioco e che declina le sue meccaniche in modo un po' differente.

L’aggiornamento Floor is Lava, infatti, permette di fare una piccola pausa dai lavori più classici, con un momento molto divertente: ci sarà chiesto di ripulire un piccolo studio al termine di una festa di lancio per un nuovo gioco VR: Floor is Lava.

Durante la sistemazione della stanza, avremo modo di interagire con i visori VR sparsi per lo studio che ci consentiranno di giocare ad alcuni livelli di un mini-gioco che si basa proprio sul famoso gioco “Floor is Lava”.

Oltre a questo, House Flipper 2 presenta anche una funzione “assemblaggio” che, tuttavia, risulta poco giocabile al momento del lancio. Si tratta di una sorta di tutorial che ci dovrebbe spiegare come assemblare diversi oggetti. Purtroppo, però, non abbiamo avuto la possibilità di approfondire troppo questa funzionalità, in quanto abbiamo riscontrato differenti problemi di interazione.

Giocare su console non è poi così male

La versione PlayStation 5 di House Flipper 2 è, tutto sommato, molto gradevole. Rispetto al predecessore, troviamo un look migliorato e gradevole alla vista. I colori sono accesi e vivaci, il tutto è abbastanza fluido, anche se, durante il gameplay, abbiamo notato qualche piccola variazione di frame rate che, in qualche occasione, ci ha dato un po’ fastidio — soprattutto durante movimenti rapidi.

In linea di massima, però, si tratta di un gioco assolutamente piacevole e che si fa guardare volentieri. Per quel che riguarda il comparto audio, non abbiamo nulla di eccezionale: le musiche sono abbastanza anonime, ma sono anche sufficientemente rilassanti da poter giocare il titolo in tranquillità senza particolari pensieri.

Il gioco è, in linea generale, molto divertente e intrattenente, e offre davvero tanti spunti per continuare a stare incollati allo schermo. Oltre alla parte relativa all’assemblaggio, non abbiamo riscontrato altri particolari problemi durante la nostra recensione. La versione PlayStation 5 è quindi piacevole, sebbene il controller non offra la stessa precisione che potrebbe offrire mouse e tastiera.

In ogni caso, grazie agli aiuti presenti, sarà possibile giocare senza troppi problemi. La storia è interessante, ma la modalità sandbox è su un altro livello: passeremo ore e ore senza neppure accorgerci che stiamo giocando. Ci sono tanti strumenti, tanti oggetti e tantissime possibilità di decorazione e design. Insomma, House Flipper 2 riesce ad affermarsi come un'ottima proposta per gli amanti delle ristrutturazioni e dei videogiochi basati sulle routine di lavoro che, come ad esempio Power Wash Simulator, mescolano a questa natura un'anima rilassante da "fatica virtuale" e passatempo puro.