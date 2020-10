Retrocompatibilità PS5: i giochi PS4 non compatibili potrebbero essere patchati

Quando Sony ha annunciato tutti i dettagli sulla retrocompatibilità di PS5, ha spiegato che l’intera libreria di PS4 potrà girare sulla console next-gen, fatta eccezione per dieci giochi – che abbiamo visto da vicino in questo articolo dedicato. Tuttavia, anche per loro c’è ancora speranza, sviluppatori permettendo. Come segnalato da VGC, infatti, lo sviluppatore di DWVR, uno dei grandi esclusi e titolo che gira su PlayStation VR, ha annunciato di essere al lavoro su una patch che possa risolvere gli inconvenienti che rendono il gioco non compatibile con PlayStation 5.

Nelle parole dell’autore:

Sto lavorando a una patch che risolva il problema, spero che possa uscire prima di PlayStation 5. Valuterò anche se il gioco possa essere migliorato grazie alla Boost Mode di PS5, ma prima dovrò fare un po’ di esperimenti.

DWVR è uno dei 10 giochi che (per ora) non sono compatibili con PS5

Il fatto che uno sviluppatore annunci di poter lavorare a una patch per ovviare all’inconveniente significa che queste esclusioni sono in qualche modo risolvibili con delle patch – ammesso che i problemi che impediscono la compatibilità dei dieci giochi con PS5 si possano tamponare in tempi brevi e senza far saltare in aria altre parti di gioco.

Attendiamo ora aggiornamenti dall’autore di DWVR per capire se e quanti titoli non compatibili con PS5 potrebbero in realtà unirsi agli altri circa quattromila già confermati, e accomodarsi a loro volta nella next-gen.

L’uscita di PlayStation 5 è attesa per il prossimo 19 novembre: in questo articolo trovate tutti i dettagli su specifiche, giochi e compatibilità con giochi e accessori.