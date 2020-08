PS5 sarà retrocompatibile? Arrivano brutte notizie

La questione legata alla retrocompatibilità di PS5 con i giochi provenienti dalle passate generazioni di console PlayStation, continua a essere piuttosto fumosa.

A giugno di quest’anno Sony è tornata a parlare dell’argomento, fornendo alcuni particolari riguardo a come funzionerà il supporto dei giochi PS4 su PlayStation 5. Jim Ryan – CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment – ha sempre dichiarato che PS5 «è stata progettata per far girare i giochi PS4», sebbene i piani per le altre piattaforme compatibili (ossia PS1, PS2 e PS3) sono sempre stati poco chiari.

A luglio si è tornati a parlare dell’argomento, tanto che Sony avrebbe suggerito invece la possibilità che PS5 possa essere retrocompatibile anche con le prime tre generazioni PlayStation, cosa questa che renderebbe davvero entusiasti i fan (specie quelli di vecchia data).

A quanto pare, però, ora è arrivata una notizia che sembra abbassare drasticamente l’entusiasmo generale: stando alla pagina di supporto di Ubisoft, sembra proprio che PS5 non avrà alcun tipo di retrocompatibilità con PS1, PS2 e PS3.

La retrocompatibilità sarà disponibile solo per i titoli PlayStation 4 e non per quanto riguarda i giochi PlayStation 3, PlayStation 2 e dell’originale PlayStation.

Come è possibile leggere chiaramente nell’immagine che trovate poco sopra, sembra proprio che la retrocompatibilità sarà limitata ai soli giochi PS4.

Certo non si tratta di una conferma definitiva – l’ultima parola spetta infatti solo ed esclusivamente a Sony – ma si tratta in ogni caso di una voce piuttosto autorevole che metterebbe la parola fine a mesi di ipotesi e speculazioni.

Non ci resta che sperare nel prossimo State of Play – che si vocifera possa tenersi molto presto – la compagnia giapponese decida finalmente di svelare le specifiche della nuova console (oltre ovviamente a rivelare data e prezzo ufficiali).