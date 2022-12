Resident Evil Village VR ha una data di uscita, e sarà gratis

Resident Evil Village VR è stato annunciato lo scorso giugno e, dopo un bel periodo di silenzio, è stata svelata anche la data di uscita.

Dopo essersi aggiornato ulteriormente con la Gold Edition, che potete trovare anche su Amazon per PlayStation 5, l’ultimo episodio della saga di Capcom tornerà ancora una volta.

Con una modalità legata alla realtà virtuale che è stata la vortuna di Resident Evil 7, e che per Resident Evil 4 ha creato invece qualche incomprensione.

Tutto questo dopo che Resident Evil Village, prima della VR, ci ha fatto tornare a vestire i panni di Ethan in terza persona, una modalità che lo ha reso addirittura “un gioco nuovo”.

Resident Evil Village VR ripropone ovviamente l’avventura di Capcom con il supporto della realtà virtuale, e lo farà anche relativamente presto.

Come riporta IGN US, infatti, la modalità verrà lanciata il 22 febbraio, lo stesso giorno in cui verrà lanciato anche PlayStation VR 2.

Tra l’altro, chiunque possieda la versione originale di Resident Evil Village su PlayStation 5 potrà scaricare e giocare gratuitamente all’aggiornamento se possiede anche PS VR2.

La modalità VR fu svelata per la prima volta a giugno, con lo straordinario supporto alla risoluzione 4K HDR, il tracciamento oculare e l’audio 3D per rendere Resident Evil Village un’esperienza sicuramente diversa.

«Preparati a sentirti davvero sminuito dai personaggi e dalle creature più grandi», recita Capcom nei comunicati ufficiali, per dire.

Sarà quindi un DLC gratuito in buona sostanza, che accompagnerà idealmente la delusione per l’altro DLC, quello cancellato, che avrebbe dovuto avere come protagonista Chris.

Chissà se un giorno vedremo il realizzarsi di questa storia in qualche modo, magari come strascico del prossimo Resident Evil 9?

Parlando di PlayStation VR 2, invece, sono stati svelati i prezzi dei primi giochi che usciranno al lancio.