Resident Evil Village è quasi pronto? Nuovi dettagli sui nemici

Mancano ormai pochi mesi all’uscita di Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della serie survival horror realizzata da Capcom.

Essendo vicini dunque al lancio del gioco, stanno iniziando ad emergere diverse novità sul gioco: giusto ieri, il director del gioco ha parlato nel dettaglio di Ethan Winters e dell’esperienza horror che attende i giocatori.

L’insider Dusk Golem ha però svelato in questi ultimi minuti tanti interessanti dettagli legati all’attuale sviluppo di Resident Evil Village e soprattutto relativi alla varietà dei nemici.

Una delle domande più comuni, considerando l’imminente release dell’ottavo titolo principale della saga, era se il gioco fosse già entrato in fase gold e dunque ufficialmente pronto.

Dusk Golem ha rivelato che anche se il gioco, tecnicamente, non è ancora in quella fase, manchi davvero poco perchè venga ultimato:

«Il gioco non è ancora gold, ma è a quel livello di pulizia finale in cui la maggior parte del team si è già spostata su altri progetti. Una squadra più piccola sta invece finalizzando le diverse versioni del gioco e sistemando i bug».

L’insider ha anche svelato diverse novità sui nemici che dovrebbero attenderci su Resident Evil Village, di cui ha elogiato l’enorme varietà.

Secondo le sue parole, il team si sarebbe ispirato anche a Resident Evil 4 per la diversificazione dei mostri da affrontare, la cui influenza era già stata ammessa dal producer qualche settimana fa.

«[Gli sviluppatori] sono stati molto schizzinosi nello scegliere quali nemici mostrare nei trailer di Village. Ritengo che abbia alcuni dei nemici più folli ed originali che la serie abbia mai realizzato, al punto che mi aspetto che alcuni puristi urleranno “Non è Resident Evil, perché non fare una nuova ip?”, anche se direi che la serie ha mantenuto la propria identità, evolvendola. Dopo aver ricevuto lamentele su come i nemici di Resident Evil 7 fossero noiosi, hanno quindi deciso di essere molto più creativi. Al momento hanno mostrato gli uomini bestia, Gregorio, o almeno credo si chiami così, Lady Dimitrescu, le sue figlie, i prigionieri ed hanno anche fatto vedere leggermente i gargoyle. La mappa ha inoltre lasciato intendere che compariranno i boss Lake Monster, Horse, Grim Reaper e Dragon. Su Resident Evil 4, i nemici iniziali erano dei contadini prima che le cose iniziassero a farsi strane e credo che sia un paragone adeguato per ciò che succederà qui».

Dusk Golem ha poi svelato i comportamenti di alcuni dei nemici del gioco: come già visto nei trailer, nonostante la grande creatività degli sviluppatori, sarebbero comunque presenti dei mostri che si comportano come zombie, solo che avrebbero un aspetto «leggermente diverso» da quello di un vero non-morto.

I nemici più standard sarebbero però i lycan, di cui l’insider ha elogiato l’intelligenza artificiale:

«Sono sorprendentemente veloci, e la loro IA è programmata in maniera tale che agiscono in branco. Molti di loro possono raggrupparsi, arrampicarsi sui muri, saltarne fuori e così via.»

L’insider ha poi affermato che i lycan ed i villager non sarebbero le stesse identiche persone, ma che «c’è un processo in cui il sangue delle persone può infettarsi» e che sarebbero presenti diverse varietà di lycan, oltre a terrificanti mutazioni del corpo di tipo insettoide.

Ha anche affermato che Capcom è davvero orgogliosa del gioco che hanno tra le proprie mani e che ritengono sia uno dei migliori survival horror mai realizzati:

«Credo che Capcom sia convinta di avere tra le mani un gioiello. So che Village è arrivato al punto in cui si trova adesso perché è stato ricevuto benissimo internamente, e so anche che hanno dichiarato pubblicamente che con Village credono di avere prodotto uno dei migliori giochi survival horror mai creati».

Insomma, sembra proprio che l’ottavo capitolo della serie sarà un gioco molto ambizioso, che Capcom non vede l’ora di lanciare e che intende cambiare il nostro modo di vivere i survival horror.

Affermazioni che combacerebbero con quanto affermato dal producer qualche settimana fa, in cui sosteneva come Resident Evil Village fosse «il più grande horror di sempre».