Il multiplayer scomparso di Resident Evil sta tornando: ecco quando uscirà

Il Capcom Showcase 2022 ha offerto ampio spazio alla saga di Resident Evil, svelando novità importanti soprattutto per quanto riguarda l’ultimo amatissimo capitolo, tornando ad accendere anche i riflettori su un multiplayer scomparso dai radar da troppo tempo.

Stiamo naturalmente parlando di Resident Evil Re:Verse, il deathmatch in PvP annunciato insieme a RE Village (che potete acquistare a un prezzo speciale su Amazon) nel quale i giocatori potranno prendere il controllo dei protagonisti e villain più amati della serie.

I primi indizi su un possibile ritorno erano emersi già poche settimane fa, dato che l’ESRB aveva già valutato una delle sue versioni prima dell’annuncio ufficiale.

Tra i tanti annunci che il publisher ha lanciato nel Capcom Showcase, c’è stato dunque spazio per tornare nuovamente a parlare di Resident Evil Re:Verse che, contrariamente a quanto sospettavano in molti, sarà pronto per essere giocato già a partire dal 28 ottobre.

La data scelta non è affatto casuale: il 28 ottobre 2022 sarà infatti disponibile anche la Gold Edition di Resident Evil Village, che includerà il nuovo DLC svelato durante l’evento e il gioco di base completo.

La data di lancio è stata svelata a margine di un nuovo trailer dedicato proprio alla nuova edizione dell’ottavo capitolo della saga, che vi riproporremo qui di seguito:

Ricordiamo che non sarà necessario effettuare alcun esborso economico aggiuntivo per provare questa modalità: Resident Evil Re:Verse venne infatti annunciato come multiplayer gratuito e integrato su Village.

Lo sviluppo di questa ambiziosa componente si rivelò particolarmente travagliato: in seguito a una open beta lanciata lo scorso anno, dopo aver constatato che molti utenti non erano rimasti soddisfatti (potete recuperare anche la nostra anteprima), Capcom prese la difficile decisione di rinviarlo più volte, arrivando a comunicare un generico 2022.

Dopo che fan e addetti ai lavori ne avevano perso le tracce, facendo sospettare perfino una possibile cancellazione del titolo, gli sviluppatori hanno dunque confermato che il multiplayer è più vivo che mai e sarà disponibile dal 28 ottobre: adesso è possibile dunque segnare l’appuntamento sul calendario per scoprire quali miglioramenti saranno stati apportati.

Non è stata l’unica novità dedicata al franchise svelata in occasione dell’evento: da oggi potrete infatti scaricare gratis le patch next-gen di Resident Evil 2, 3 e 7.

Ma non solo: il publisher ha anche voluto approfondire dettagli su Resident Evil 4 Remake, già preannunciato come il capitolo che i fan aspettavano da tantissimo tempo.