Resident Evil Village, il peso della versione PS5 fa impallidire quello Xbox

L’uscita di Resident Evil Village, ottavo capitolo della celebre serie survival horror prodotta e sviluppata da Capcom, si avvicina giorno dopo giorno.

Definito dagli stessi sviluppatori «il più grande horror di sempre», sembra infatti che il titolo sarà “grande” anche per quanto riguarda la grandezza del file di gioco, visto che su Xbox le dimensioni del gioco saranno più elevate rispetto al precedente Resident Evil 7.

Ora, però, via Twitter è apparso il peso del gioco nella sua versione per PS5, a quanto pare decisamente inferiore rispetto alla controparte per console Microsoft.

Il peso di Resident Evil Village su PS5 sarebbe infatti di “soli” 27.325 GB (senza la patch del Day One), ovvero quasi la metà di Series X (fisso a 50.02 GB). Ovviamente, attendiamo una conferma ufficiale, visto anche che il preload sarà disponibile solo a partire dal prossimo 5 maggio (ossia solo due giorni prima dell’uscita ufficiale del gioco negli store fisici e digitali).

Village si ispirerà molto a Resident Evil 4, uno dei capitoli più apprezzati dell’intero franchise di Biohazard, cosa questa che lo pone in cima alla lista dei titoli più attesi dell’anno (vista anche la moria di uscite nella prima metà del 2021).

Ricordiamo che in questo ottavo capitolo vestiremo nuovamente i panni di Ethan Winters, il protagonista di Resident Evil 7, impegnato a ritrovare sua figlia rapita da Chris Redfield.

Resident Evil Village farà il suo debutto il 7 maggio 2021 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.