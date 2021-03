Quanto pesa Resident Evil Village? Svelate le dimensioni

Mancano ormai pochi mesi all’uscita di Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della famosa serie survival horror prodotta da Capcom.

Dato che gli sviluppatori hanno più volte dichiarato che Village sarà «il più grande horror di sempre» ci si aspettava che le dimensioni dei file sarebbero state abbastanza proibitive.

Come riportato da Game Rant, le dimensioni dell’ottavo titolo principale della saga saranno più elevate rispetto a Resident Evil 7, ma comunque non eccessivamente ingombranti per chi sa gestire bene la propria memoria d’archiviazione.

Resident Evil Village è infatti comparso con una pagina dedicata nel Microsoft Store, in cui viene anche riportato lo spazio necessario per l’installazione dei file.

Sono state svelate le dimensioni di Resident Evil Village

Dalle informazioni che possiamo leggere nello store Microsoft, pare che le versioni Xbox One e Series X|S di Village occupino 50.02GB di spazio sulla memoria della console.

Peserà quindi circa il doppio rispetto a Resident Evil 7: ricordiamo infatti che il settimo capitolo aveva bisogno di circa 20GB di memoria disponibile.

Si tratta di un’ulteriore conferma sulle ambizioni di questo gioco, che vuole essere una delle più grandi esperienze horror mai create: nonostante tutto, le dimensioni non dovrebbero creare problemi di memoria ai giocatori più esigenti.

Ci si aspettava infatti un peso considerevolmente maggiore per questo titolo, ma probabilmente la natura cross-gen ha aiutato a mantenere le dimensioni ad un livello accettabile

Avere già a disposizione le dimensioni di Resident Evil Village confermerebbe quanto dichiarato nei giorni scorsi da un insider, che aveva svelato come il gioco fosse ormai quasi pronto.

In uscita il 7 maggio 2021, Village si ispira tantissimo a Resident Evil 4, uno dei capitoli più rivoluzionari per la serie, di cui Capcom spera riesca ad emularne il successo tra i giocatori.

In questo capitolo reinterpreteremo Ethan Winters, il protagonista di Resident Evil 7, che durante la sua ultima avventura riceverà una «grande sorpresa».