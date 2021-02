Resident Evil Village, perché è tornato Ethan Winters da RE7?

Resident Evil Village, l’ultimo capitolo della serie survival horror realizzata da Capcom, negli ultimi mesi è riuscito indubbiamente a catturare l’attenzione di tutto il pubblico.

Uno dei motivi principali è stato sicuramente il ricco cast di personaggi, tra cui Lady Dimitrescu, il villain del gioco che ha suscitato diverse reazioni in rete, che hanno colpito non poco gli sviluppatori.

Sicuramente ad attrarre però i fan è stata anche la conferma del ritorno di Ethan Winters, protagonista del settimo capitolo principale, che avrà un rapporto complicato con lo storico eroe Chris Redfield.

Diversi appassionati però devono essersi chiesti come è nata l’idea di riportare Ethan anche all’interno di Resident Evil Village, e perché gli sviluppatori hanno deciso di intraprendere questa strada.

Ethan Winters apparirà anche su Resident Evil Village.

Come riportato da Game Informer, il producer Peter Fabiano è stato recentemente intervistato dal PlayStation Official Magazine ed ha deciso di rispondere ufficialmente a questa domanda.

In particolare, ci rivela come mai gli sviluppatori non abbiano avuto dubbi sul perché dovesse ritornare su Resident Evil Village:

«Il team si era affezionato molto al personaggio di Ethan, quindi sapevamo di dover continuare il suo arco narrativo. Volevamo fare in modo che i giocatori continuassero a conoscere il gioco attraverso gli occhi di Ethan Winters. Dopo tutto, questa è una continuazione di Resident Evil 7».

Il personaggio di Ethan Winters ha dunque offerto un nuovo modo di potersi immergere nel mondo della serie survival horror.

Dato che il protagonista era stato ben ricevuto dai fan — rimanendo anche nel cuore degli sviluppatori — e dato che questo è un sequel ufficiale di Resident Evil 7, la scelta era quindi abbastanza scontata.

Attraverso gli occhi di Ethan Winters avremo dunque la possibilità di esplorare Resident Evil Village in maniera unica, in quello che gli sviluppatori hanno promesso essere «il più grande horror di sempre»

Per poter restare sempre aggiornati con tutte le ultime novità della serie, Capcom ha anche annunciato l’apertura dell’imperdibile Resident Evil Portal.