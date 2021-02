Resident Evil Portal ha aperto i battenti: imperdibile per i fan (e non)

L’attesa per l’uscita di Resident Evil Village, ottavo capitolo della saga horror made in Capcom, è sicuramente alle stelle.

Ora, via social, la compagnia nipponica ha confermato l’apertura del Resident Evil Portal, ossia il nuovo sito ufficiale dedicato al franchise, al cui interno potete reperire tutte le informazioni, le novità e gli assets relativi a Biohazard.

The RESIDENT EVIL PORTAL has finally opened!

This new site will be a central location for all things Resident Evil moving forward, so be sure to check it out and sign up!

— Resident Evil (@RE_Games) February 9, 2021