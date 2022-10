Resident Evil Village, la versione PC sta dando problemi a tanti giocatori

Resident Evil Village su PC è un bel vedere… se solo i tanti giocatori su Steam non stiano segnalando numerosi problemi.

L’ultimo capitolo della storica saga di Capcom, che sta tornando in una nuova versione anche su Amazon, ha raccolto moltissimi consensi dai giocatori.

Una versione che farà tornare Resident Evil Village sotto i riflettori, con delle novità che lo faranno sembrare addirittura “un nuovo gioco”, secondo Capcom.

Resident Evil Village accoglierà anche una nuova protagonista, che avete già visto nel finale originale del titolo Capcom e che ci porterà al futuro del franchise.

E se pensavate di ripassare l’avventura di Capcom in vista del DLC Winter’s Expansion con la vostra bella versione PC tramite Steam, potreste avere una brutta sorpresa.

Come riporta VGC, infatti, l’ultimo aggiornamento di Steam sta facendo crashare Resident Evil Village su PC senza speranza.

La versione PC del gioco non è attualmente giocabile per alcuni utenti, dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento.

Capcom ha reso noto che i problemi nascono proprio dalla nuova patch, che sta causando numerosi crash per i giocatori.

To all Resident Evil Village Steam players:

We're aware of an ongoing issue with the latest patch that's causing the game to crash for some users. We're currently looking into a fix, and apologize for any inconvenience caused!

— Resident Evil (@RE_Games) October 17, 2022