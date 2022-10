Resident Evil 9 si allontanerà moltissimo da Village, lo conferma Capcom

Resident Evil 9 è ancora lontanissimo, mentre Village si prepara invece a ricevere il suo prossimo DLC.

Il quale sarà compreso nella Gold Edition, già disponibile per il preordine su Amazon, che aggiunge modalità di gioco e l’attesa storia di Rose.

Un DLC che, tra le altre cose, consentirà di giocare in terza persona anche l’avventura principale. Non aspettatevi di vedere la faccia di Ethan, però.

E mentre manca poco all’arrivo del DLC, Capcom dà un piccolo suggerimento per quello che potremmo aspettarci in Resident Evil 9.

Resident Evil Village Gold Edition, nuova versione del gioco che contiene anche Winter’s Expansion, sarà disponibile dal 28 ottobre e, poco prima, ci sarà uno speciale showcase da parte di Capcom.

Un evento che non ha ancora una data precisa, sebbene Capcom ha svelato su Twitter che sarà piazzato poco prima dell’uscita.

Proprio nel suo ultimo tweet, Capcom ha involontariamente (?) lanciato un indizio su Resident Evil 9:

Resident Evil Village Gold Edition is just 2 weeks away!

The final act of the Winters' family saga is about to reach its finale.

We'll have more info on the next Resident Evil Showcase soon, so watch the clip below for a taste of what's to come. pic.twitter.com/jDmFEHTrhn

— Resident Evil (@RE_Games) October 13, 2022