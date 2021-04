Resident Evil Village, 5 minuti di gameplay: debutta la versione PS4 Pro

Capcom ha condiviso il primo gameplay tratto da PS4 Pro di Resident Evil Village, il suo prossimo survival horror.

Il gioco era stato annunciato in origine come un’esclusiva next-gen, prima di un’apertura in extremis alle console della passata generazione.

Una conferma ufficiale è arrivata, dopo non poco tergiversare, allo scorso Resident Evil Showcase, dov’è stato rivelato che Resident Evil Village sarebbe stato pubblicato anche su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.

Oggi, grazie ad un video pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo iniziale al gioco fatto girare su PS4 Pro.

Questo è dunque il nostro first look alla versione old-gen del nuovo Resident Evil:

Rispetto al gameplay esibito finora dalla software house giapponese, il downgrade, specialmente in termini di texture, appare evidente a confronto con PS5 e Xbox Series X.

Inoltre, come sottolineato da questa rapida comparazione dall’utente Twitter Nibel, l’illuminazione è molto più sfumata su PS5:

Quick Village comparison Left: PS4 Pro

Right: PS5

Tuttavia, le prestazioni di Resident Evil Village appaiono di buon livello esattamente al pari della controparte per le console next-gen.

Questo già di per sé, considerando come se la stanno cavando alcuni competitor, può essere ritenuto un ottimo risultato.

Nella clip, possiamo vedere alcune sequenze di shooting e un’introduzione affidata al carismatico personaggio di Lady Dimitrescu, intenta nell’ormai ben nota telefonata con la sua “mandante”.

È bene precisare che questi cinque minuti di gameplay raffigurano ciò che possiamo aspettarci da PS4 Pro (ed eventualmente Xbox One X), non da PS4 e Xbox One base.

Vi ricordiamo che un nuovo Resident Evil Showcase è in programma per la fine di aprile, per cui è probabile che riceveremo altro gameplay in quell’occasione.

Nella medesima circostanza dovrebbe arrivare poi la seconda demo, dopo Maiden, che dovrebbe presentare più gameplay tratto dal gioco finale.

È plausibile che questo gameplay sia estrapolato proprio dalla seconda demo, visto che parte dalla cantina vista in Maiden ma con la differenza – come anticipato dagli sviluppatori – che qui non ci limitiamo a passare per le ambientazioni in qualità di “spettatori” ma abbiamo nemici e possiamo attaccarli con armi da fuoco.

Il lancio di Resident Evil Village è in programma per il 7 aprile, quando il titolo arriverà completo di una modalità multiplayer gratuita chiamata Re:Verse.