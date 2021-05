Resident Evil Village, scoperto un easter egg di Resident Evil 2

Resident Evil Village ha appena visto la luce, e i videogiocatori stanno divorando il titolo dopo quattro anni di digiuno dal precedente episodio. Alcuni di loro hanno già scoperto un interessante collegamento con il secondo capitolo della serie.

La nuova avventura di Ethan Winters ha il pregio di unire atmosfere vecchie e nuove, con reminiscenze di Resident Evil 4 e meccaniche ereditate dal più recente Resident Evil 7.

Un personaggio molto amato non è riuscito a entrare nel cast ufficiale di Village: è possibile apprendere la notizia grazie a un artwork incluso nelle versioni Collector’s Deluxe e Complete del gioco.

Se prima di gettarvi nelle lugubri atmosfere dell’ottavo episodio volete farvi un’idea esaustiva di ciò che sarà in grado di offrirvi, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione.

Nel corso dell’avventura, un fan ha scoperto un riferimento a Resident Evil 2 all’interno della casa di Ethan Winters.

Gli sviluppatori hanno inserito una citazione del secondo capitolo in forma “letteraria” nella libreria del protagonista, come riportato da un articolo di Game Rant.

L’utente ha condiviso l’interessante ritrovamento su Reddit, come potete notare dall’immagine sottostante.

Il libro di cui si parla è un manuale, intitolato nello specifico «Gun Survivalist: un manuale di armi da fuoco pesanti per combattimenti sul campo» a cura di Joseph Kendo.

I giocatori più attenti coglieranno subito il riferimento al secondo capitolo della saga survival horror.

Joseph Kendo è il fratello di Robert Kendo, ed entrambi sono i proprietari del Kendo Gun Shop di Raccoon City.

Ma non è la prima volta che i venditori di armi tornano in capitoli diversi da quello di provenienza.

In Resident Evil 4 è infatti possibile leggere la dicitura “Kendo Custom Shop” sulla pistola Samurai’s Edge. I creatori dell’arma in dotazione alla S.T.A.R. sono proprio i due fratelli.

Sembra proprio che, oltre alla fabbricazione di armi, uno dei due Kendo nutra una passione per la scrittura, come testimoniato da questo interessante contenuto di Resident Evil Village.

Vi ricordiamo che il gioco ha fatto registrare delle performance davvero notevoli su PS5. Oltre ad avere dei tempi di caricamento nettamente superiori a quelli riscontrati su old-gen, il titolo su console Sony è più veloce del 600% rispetto a Xbox Series X.

Sapevate che la nuova avventura di Ethan Winters ha rischiato di non vedere la luce su PS4 e Xbox One? Capcom ha deciso di fare le cose per bene, e per evitare rischi di performance non all’altezza aveva considerato di “scartare” le due console.

PlayStation sta regalando tema e avatar di Resident Evil Village a tutti i suoi utenti, europei compresi. Si tratta di una buona occasione per personalizzare la vostra home a tema survival horror.