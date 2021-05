Resident Evil Village: PlayStation regala tema e avatar ai suoi utenti

Aggiornamento 20.47: dopo aver verificato con le nostre mani, sia il tema che gli avatar sono disponibili anche per l’utenza europea (e quindi italiana).

Articolo originale: Oggi, 7 maggio, è il giorno del lancio di Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della saga horror targata Capcom.

La nuova avventura di Ethan Winters ci porterà nelle lande oscure e tenebrose della Romania, mettendoci di fronte a un nuovo incubo tutto da vivere.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra ricca recensione a cura di Domenico Musicò, il gioco ha tutte le carte in regola per rappresentare uno dei capitoli più completi ed appassionanti dell’intero franchise.

In occasione dell’uscita del gioco, Sony ha deciso ora di offrire un tema esclusivo per PS4 dedicato a Resident Evil Village, oltre a una serie di avatar disponibili dopo aver completato una vera e propria “missione” sul sito Web di PlayStation.

Attenzione, però: come riportato anche da PSU, sia gli avatar che il tema sembrano essere disponibili solo per gli utenti degli Stati Uniti o in possesso di un account PSN statunitense.

Per ottenere i bonus dovrete infatti risolvere anche un piccolo enigma. La risposta alla domanda (ossia, «quando è uscito il primo Resident Evil?») è «03221996».

Infine, dovrete guardare una manciata di secondi del video dedicato al recente Resident Evil Showcase per poter ottenere gli avatar.

Per mettere mano al tema PS5, è necessario controllare la pagina dello store di Resident Evil Village e guardare il trailer di lancio, per poi riscattare i due codici da registrare poi sul vostro account.

Ricordiamo anche che sono da poco emerse alcune immagini che testimoniano come un amato personaggio del franchise sia stato tagliato da Village.

Ma non solo: i ragazzi di Digital Foundry hanno scovato che su PS5 i caricamenti sono più veloci del 600% rispetto a Xbox Series X, una differenza sicuramente non da poco.

Non perdete inoltre la nostra guida di Resident Evil Village, per non farvi trovare impreparati alla nuova avventura dell’orrore.