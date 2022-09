Resident Evil, uno dei villain più iconici di sempre starebbe per tornare

Resident Evil Village è disponibile ormai da diversi mesi ma i videogiocatori non hanno dimenticato certamente il fascino di Lady Dimitrescu.

La vampira nell’ultimo survival horror di Capcom (che trovate anche su Amazon) rappresenta l’anello di congiunzione tra l’eredità storica della saga e il nuovo corso intrapreso a partire da Resident Evil 7, titolo con cui Village condivide il medesimo protagonista, Ethan Winters.

Del resto, nel corso dei mesi l’affascinante e temibile vampira Alcina Dimitrescu è diventata un vero e proprio simbolo del gioco, tanto che qualcuno ha deciso di trasferirla in tutta la sua imponenza all’interno di The Elder Scrolls V Skyrim.

A quanto pare, però, non sarebbe finita qui, visto che – come riportato anche da PSU – Lady Dimitrescu starebbe per tornare.

Maggie Robertson, l’attrice che ha interpretato l’imponente vampira in Resident Evil Village, ha postato su Twitter un’immagine che la ritrae in tenuta da motion capture.

Per ora non si sa a cosa Robertson stia lavorando, visto che Capcom non ha annunciato nulla di nuovo riguardo alla memorabile antagonista, che all’inizio del gioco perseguita Ethan tra i corridoi e le sale del Castello Dimitrescu.

Sappiamo già che Lady D sarà giocabile nei contenuti de I Mercenari che usciranno con l’espansione Winters, sebbene Robertson avrà sicuramente già completato il lavoro relativo a questa espansione, che uscirà il mese prossimo.

A cosa sta lavorando quindi la cara Maggie? Al momento non ci è dato sapere. La già citata espansione Winters aggiunge anche una visuale in terza persona per la campagna principale oltre al nuovo DLC Shadows of Rose.

Inoltre, il gioco riceverà anche il supporto per PSVR 2 e sarà giocabile in questa forma al prossimo Tokyo Game Show 2022.

Restando in tema cattivi, Numskull e Capcom hanno da poco presentato la nuova statuetta in edizione limitata di Nemesis, il temibile villain di Resident Evil 3, il cui costo non è però certamente alla portata di tutti.

Ma non solo: un appassionato si è dilettato in un rifacimento del primo Resident Evil classico, per un risultato davvero sorprendente.