Resident Evil Re:Verse si mostra in un primo video dalla beta

Annunciato nel corso del recente Resident Evil Showcase, Re:Verse è il titolo standalone disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Resident Evil Village.

Il progetto – interamente multiplayer – è stato pensato per PC, PS4 e Xbox One, sebbene girerà tranquillamente anche su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità.

Ora, direttamente dalla Closed Beta, è stato rilasciato un primo video del gioco in movimento, il quale ci permette di farci un’idea piuttosto chiara delle qualità del prodotto.

Nei sei minuti circa del video, è possibile notare il particolare stile artistico in stile cartoon, il quale parrebbe essere disattivabile a piacimento. Nel filmato vediamo Claire Redfield abbattere vari mostri e non morti presi di peso dal canovaccio classico della serie (tra cui Jack Baker da Resident Evil 7: Biohazard).

Interessante la possibilità di trasformarsi in un’arma biologica una volta morto (per un tempo limitato), permettendoci così di continuare a infliggere danni ai nemici online e accumulare punti. Ma non solo: più campioni campioni di virus raccoglieremo prima di morire, più potenti saremo una volta trasformati.

Ricordiamo in ogni caso che in queste ore è scattato un nuovo allarme spoiler per Resident Evil Village, dopo il leak avvenuto nel mese di dicembre dello scorso anno. Sembra che questa volta in rete siano finiti alcuni video su Lady Dimitrescu, in particolare sezioni di gameplay che la riguardano (il nostro consiglio è quindi quello di stare molto attenti quando navigate in rete, specie su YouTube).

Resident Evil Village approderà sia su PS4 e Xbox One che sulle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC. La data di uscita del gioco è fissata per il prossimo 7 maggio di quest’anno.