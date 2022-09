Resident Evil, questo remake dei fan è un altro, gradito omaggio

La saga di Resident Evil è ormai entrata nell’immaginario collettivo, specie quando si parla dei capitoli storici usciti ormai molti anni fa sulle piattaforme a 32-bit.

Se il franchise è tornato in auge anche grazie a Resident Evil Village, il quale tornerà presto in una Gold Edition (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon), i classici hanno un posto speciale nel cuore degli appassionati.

I fan non hanno mai dimenticato gli episodi classici del franchise, alcuni dei quali entrati nel mito e al centro di remake amatoriali realmente sorprendenti.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno si è dilettato in un altro rifacimento del primo Resident Evil classico, per un risultato sorprendente.

A gennaio 2022, è stata annunciata la lavorazione di un fan remake in terza persona del primo Resident Evil in Unity Engine. Oggi, sono stati rilasciati tre nuovi trailer di questo progetto.

In questo rifacimento realizzato dai fa, per i fan, i giocatori potranno gestire il loro inventario, trovare coltelli da difesa per scappare rapidamente da uno zombie e molto altro ancora.

Inoltre, sarà possibile usare la torcia elettrica ogni volta che si vorrà, oltre a poter sfruttare anche un meccanismo di schivata e una buona quantità di armi tra cui scegliere.

Da quello che possiamo vedere, inoltre, i giocatori potranno anche esplorare la stazione di polizia e le strade di Raccoon City, prima di visitare la Spencer Mansion.

Del resto, i remake di Resident Evil hanno sempre fatto molto scalpore, come anche quello di Code Veronica creato da un fan, che ha sicuramente il suo perché.

Nel frattempo negli ultimi giorni sono emersi alcuni dettagli inediti e davvero molto interessanti di Resident Evil 4 Remake, la cui uscita è prevista nei primi mesi del prossimo anno.

Infine, avete visto che gli attori della leggendaria intro live action del primo RE sono tornati insieme per un progetto dei fan?