Resident Evil, altro che serie Netflix: gli attori della storica intro del primo capitolo di nuovo insieme

Netflix ha da poco detto no a una seconda stagione dello show live action dedicato a Resident Evil, notizia che in realtà ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti fan.

Il successo di Resident Evil Village (di cui potete prenotare la Gold Edition al prezzo minimo garantito su Amazon) non è infatti bastato a evitare una serie che dire brutta è poco.

Anche nella nostra recensione dello show, del resto, vi abbiamo spiegato perché si è trattato di un flop quasi senza precedenti, specie per i fan storici di Biohazard.

Ora, archiviati i piani per una Stagione 2 (che poteva essere ancora più trash di quanto si temeva), gli attori della storica intro di apertura del primissimo Resident Evil si sono riuniti per promuovere un progetto dei fan.

Se amate la saga Capcom da generazioni, ricorderete la sequenza di apertura in live-action del primo capitolo della saga di Resident Evil.

Sebbene il filmato sia diventato un vero cult, nel 1996 era abbastanza trash e degno di un film di serie Z: gli attori interpretavano i membri della squadra S.T.A.R.S. mentre venivano radunati nella Spencer Mansion.

Ora, circa 26 anni dopo, tre di quegli attori si sono ritrovati assieme per promuovere un nuovo progetto dei fan: Charles Kraslavsky (Chris Redfield), Greg Smith (Barry Burton) ed Eric Pirius (Albert Wesker) si sono uniti per promuovere un fan film di prossima uscita.

Il trio si è seduto con il regista del progetto, Andrew Suallo, per parlare della loro esperienza nella realizzazione dell’ormai iconica introduzione, spiegando anche come sono rimasti coinvolti in questo nuovo film intitolato The Keeper: A Biohazard Story.

Sebbene questa reunion sia una promozione per il fan film, solo Charles Kraslavsky è coinvolto nel nuovo progetto. L’ex-Chris Redfield interpreta un impiegato della Umbrella condannato a morte che si lascia dietro un diario che alla fine viene trovato dalla co-protagonista di Resident Evil, Jill Valentine.

Chi ha familiarità con la serie riconoscerà il diario come uno dei vari documento da trovare nel primo capitolo, il quale descrive l’orribile trasformazione causata dal T-Virus.

Restando in tema, i fan si sono dovuti di recente confrontare con un nuovo film ufficiale, chiamato Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il quale è – a suo modo – riuscito a portare a casa un risultato almeno dignitoso.