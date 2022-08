Resident Evil 4 Remake, trapelano una valanga di informazioni

Capcom ha da tempo ufficializzato i lavori su Resident Evil 4 Remake, titolo che promette di mandare in estasi i fan dell’episodio originale, uscito ormai diversi anni fa.

Il rifacimento del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) sarà infatti reso disponibile il 24 marzo 2023, su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam, oltre che per PlayStation VR2.

Dopo averlo potuto ammirare alcune settimane fa, si tratta sicuramente di un titolo potenzialmente molto interessante.

E se anche i primi video comparativi tra il remake in uscita e l’originale sono stati nel complesso piuttosto soddisfacenti, è ora il turno di un leak che rivelerebbe una valanga di informazioni sul gioco in uscita.

Su Reddit, l’utente ‘ResidentEvilNews’ ha infatti pubblicato una serie di indiscrezioni sul nuovo RE4 che – se confermate – sarebbero davvero molto interessanti.

Ovviamente, sottolineiamo che non si tratta di dettagli ufficiali, ragion per cui il tutto va preso con le consuete pinze in attesa che sia Capcom a parlare.

Il Novistadors e il Mini Gun Guy sono stati tagliati fuori dal gioco.

e il sono stati tagliati fuori dal gioco. Il remake avrà scenari con Leon, Ada e Louis .

. Il personaggio di Krauser è stato interamente rivisto e la sua forma mutata avrà 5 fasi simili a quelle di William Birkin in RE2.

è stato interamente rivisto e la sua forma mutata avrà 5 fasi simili a quelle di William Birkin in RE2. Il meccanismo di schivata e blocco visti in RE3 e RE Village torneranno nel remake.

visti in RE3 e RE Village torneranno nel remake. Il remake avrà degli stalker, ma ogni IA avrà abilità diverse. Ogni volta che si farà del danno al Dr. Salvador , egli muterà ulteriormente e la sua maschera cadrà lentamente a pezzi, oltre ad avere una boss figt dedicata con lui e Leon in un duello con la motosega sull’isola. Bitores Mendez può invece chiamare gli abitanti del villaggio per darvi la caccia e la sua IA funziona in modo simile a quella di Mr X. Verdugo può infine diventare invisibile per cogliere il giocatore di sorpresa.

, egli muterà ulteriormente e la sua maschera cadrà lentamente a pezzi, oltre ad avere una boss figt dedicata con lui e Leon in un duello con la motosega sull’isola. può invece chiamare gli abitanti del villaggio per darvi la caccia e la sua IA funziona in modo simile a quella di Mr X. può infine diventare invisibile per cogliere il giocatore di sorpresa. Il personaggio Ashley e la sua IA sono stati migliorati maggiormente, visto che la giovane può distrarre i nemici e spingerli via, oltre a portare con sé piccole armi da mischia. Il remake prenderà inoltre il via con una sezione di gioco a lei dedicata.

e la sua IA sono stati migliorati maggiormente, visto che la giovane può distrarre i nemici e spingerli via, oltre a portare con sé piccole armi da mischia. Il remake prenderà inoltre il via con una sezione di gioco a lei dedicata. Il personaggio di Louis sarà più corposo, con più retroscena e un flashback di suo nonno in campagna. Aiuterà Leon 8 volte nel remake e alla fine non morirà .

sarà più corposo, con più retroscena e un flashback di suo nonno in campagna. Aiuterà Leon 8 volte nel remake e alla fine . La casa di Mendez sarà ampliata e il giocatore dovrà risolvere enigmi e fuggire da Bitores, oltre a trovare una chiave per fuggire dalla magione, la quale prenderà spunto da villa Spencer .

. Il remake avrà un sistema di crafting inedito.

inedito. Il Regenerator è stato completamente ridisegnato e sarà molto più spaventoso e con più varianti.

è stato completamente ridisegnato e sarà molto più spaventoso e con più varianti. Il Mercante avrà una sua storia e interagirà con Leon in modo simile al Duca di Village.

avrà una sua storia e interagirà con Leon in modo simile al Duca di Village. Il segmento del castello è molto diverso e prende elementi dalla beta di Hook Man. Il personaggio di Salazar è ampliato e una storia approfondita, oltre ad avere dalla sua un ragno gigante che potremo uccidere o risparmiare.

è ampliato e una storia approfondita, oltre ad avere dalla sua un ragno gigante che potremo uccidere o risparmiare. Albert Wesker è presente nel remake e avrà un ruolo più importante nella storia, oltre ad avere una piccola boss fight.

è presente nel remake e avrà un ruolo più importante nella storia, oltre ad avere una piccola boss fight. Il segmento sull’isola è meno incentrato sull’azione e si concentrerà maggiormente sul laboratorio e con tante nuove locazioni, come una fabbrica e le prigioni.

è meno incentrato sull’azione e si concentrerà maggiormente sul laboratorio e con tante nuove locazioni, come una fabbrica e le prigioni. Due El Gigante sono stati tagliati e ne è rimasto quindi solo uno nel villaggio, ma questa volta all’interno di una grotta.

Ribadiamo che le informazioni sopra elencate non sono in alcun modo state confermate, sebbene il leaker dovrebbe essere lo stesso che ha anticipato che la parte del villaggio sarà ambientata di notte.

Ricordiamo che negli ultimi mesi Resident Evil 4 è anche tornato con una versione pensata per la realtà virtuale, ottimamente concepita e da provare per tutti fan della serie.

Ma non solo: alcune settimane fa sono emersi dei veri e propri contenuti tagliati dal gioco originale, i quali si sono mostrati per la prima volta in assoluto.