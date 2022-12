Resident Evil open-world, a Raccoon City, è il sogno next-gen dei fan

La saga di Resident Evil non ha certo bisogno di presentazioni, visto che il franchise ha decisamente un posto speciale nel cuore dei fan di Capcom.

Il successo di giochi come Resident Evil Village, che è da poco tornato in una Gold Edition (che potete fare vostra al prezzo minimo garantito su Amazon) ha dimostrato che la serie horror gode ancora di ottima salute.

E se il primo e storico Biohazard è stato spesso al centro di fan remake davvero sorprendenti, è ora il turno di un nuovo fan project decisamente next-gen.

Come riportato anche da DSO Gaming, Resident Evil Raccoon City in Unreal Engine 5 è un interessante progetto open-world dei fan, per i fan.

È passato un po’ di tempo dall’ultimo progetto dei fan in Unreal Engine 5: ora, è tempo di rimediare con questo sorprendente fan project di Resident Evil, totalmente open-world, ma che molto probabilmente non vedrà mai la luce.

Resident Evil Raccoon City è un progetto dei fan che mira a ricreare Raccoon City e la foresta di Arklay come mappa aperta tutta da esplorare,

Come ha sottolineato il suo creatore, non si tratta di un remake di un capitolo specifico della saga. Al contrario, questo progetto cerca di creare una Raccoon City a grandezza naturale, che in futuro potrebbe trasformarsi in un gioco di esplorazione open-world gratuito.

Resident Evil Raccoon City in Unreal Engine 5 presenta un milione e seicentomila metri quadrati esplorabili per la città e sei milioni di metri quadrati per le montagne di Arklay.

Restando in tema, il fan remake del primo Resident Evil sembra essere piuttosto promettente, tanto che la nuova demo lascia ben sperare circa la qualità del prodotto finito (realizzato senza scopo di lucro).

Ricordiamo però che al momento non ci sarebbero purtroppo piani per un remake di un altro grande classico del passato, ovvero il celebre e amatissimo Resident Evil Code Veronica.