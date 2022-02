Resident Evil, nuovo capitolo in arrivo? Capcom svela un misterioso countdown

Potrebbero essere in arrivo novità molto importanti per il franchise di Resident Evil, ma non solo: Capcom ha infatti lanciato in queste ore un misterioso conto alla rovescia sulle proprie pagine ufficiali.

Resident Evil Village è stato del resto uno dei titoli più attesi dello scorso anno che è riuscito anche a conquistare molti premi importanti: il countdown potrebbe dunque l’unico elemento a separarci dall’annuncio del suo successore.

A breve scopriremo se è arrivato il momento di svelare ufficialmente il Remake di Resident Evil 4, che dovrebbe essere più spaventoso e diverso rispetto alla controparte originale.

Vale però la pena di ricordare che potrebbe anche trattarsi della data in cui verranno svelati gli appositi DLC di Village: gli sviluppatori avevano infatti promesso nuovi contenuti aggiuntivi gratis per tutti.

Il conto alla rovescia, sfortunatamente, non riesce a dare alcun indizio, se non che il font utilizzato sembra essere molto simile a quello utilizzato in Resident Evil, rendendo l’annuncio di novità legate alla famosissima IP survival horror molto probabili.

Tuttavia, c’è anche chi sospetta che l’annuncio potrebbe riguardare anche il sesto capitolo di Street Fighter, dato che la data della fine del countdown appare essere molto vicina allo svolgimento dell’ultimo torneo eSports di Street Fighter V.

Il conto alla rovescia si concluderà infatti tra una settimana esatta, come potete vedere voi stessi nella pagina ufficiale: significa che per il prossimo lunedì 21 febbraio dovremmo riuscire a scoprire le novità che il publisher sta preparando per i suoi fan.

Capcom ha infatti annunciato di tenere d’occhio il countdown con un tweet criptico, che non svela alcun indizio su cosa sarà possibile aspettarsi realmente.

Non appena riusciremo a scoprirne di più su questo misterioso annuncio in arrivo, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine: per il momento, la community non può fare altro che incrociare le dita e sperare che i loro desideri vengano esauditi.

In attesa che Resident Evil 4 Remake possa essere effettivamente annunciato, vi ricordiamo che i fan hanno già realizzato una bellissima rimasterizzazione completamente gratuita.