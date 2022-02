Resident Evil 4 Remake sarà diverso dall’originale (e più spaventoso)

Resident Evil 4 è uno dei capitoli del brand più amati di sempre, tanto da quando Capcom ha confermato ufficiosamente di essere al lavoro su un remake, la curiosità è alle stelle.

Il quarto capitolo della saga di survival horror è stata nel corso degli anni spesso al centro di porting e conversioni, in grado di dare quasi sempre nuovo lustro al gioco.

Del resto, Resident Evil 4 è anche tornato con una versione pensata per la realtà virtuale realmente sorprendente e che non ha deluso le aspettative.

Senza contare di una nuova remaster gratuita realizzata dai fan, pensata proprio per rendere ancora più affascinante l’avventura di Leon S. Kennedy.

Di recente, Shinji Mikami si è espresso riguardo Resident Evil 4, e spera che il prossimo remake avrà una storia migliore di quella originale.

L’autore giapponese, però, sembra proprio che non sarà coinvolto nella realizzazione del nuovo gioco, come purtroppo ha riportato anche il sempre bene informato Nibel su Twitter.

La motivazione principale, come spiegato, sembrerebbe essere il fatto che Mikami è ora come ora legato a doppio filo al team Tango Gameworks, autori del prossimo GhostWire Tokyo.

Ma non solo: il portale Fanbyte ha reso noto anche che la sequenza del villaggio e una “porzione notevole del gioco” si svolgeranno di notte, rendendo il gioco più spaventoso e ispirato.

Anche i personaggi secondari avranno ruoli più importanti, così come la campagna di Ada sarà ampliata. Il reveal del gioco dovrebbe inoltre essere imminente, già nei primi mesi del 2022.

Infine, il report menziona anche che una presunta fuga di notizie che mostrava il look di Wesker non è collegata a questo remake, bensì era parte di un progetto di RE cancellato.

Se amate la saga di Biohazard anche al cinema, recuperate anche la recensione del film Resident Evil Welcome to Raccoon City, presto in Home Video.