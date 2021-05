Infinite Darkness è il sequel di Resident Evil 4 (e arriva su Netflix a breve)

La saga di Resident Evil ha spesso è volentieri varcato i confini del videogioco, andando a toccare film in live action e in computer grafica di qualità altalenante.

Ora, con l’arrivo dell’ottavo capitolo ufficiale del franchise Capcom, il publisher nipponico ha ben pensato di portare Biohazard nuovamente sul piccolo schermo.

A settembre 2020 è stata infatti ufficializzata l’uscita di Resident Evil Infinite Darkness, una serie a episodi in CGI da lanciare nel corso del 2021 sul catalogo Netflix.

Ora, come riportato anche da VGC, è stato confermato che lo show vedrà la luce sul catalogo streaming a partire dal prossimo 8 luglio 2021.

Poco più in basso, trovate il trailer ufficiale della serie:

Infinite Darkness seguirà da vicino le avventure di Claire Redfield e di Leon S. Kennedy, i due protagonisti di Resident Evil 2 e relativo remake.

Dopo gli eventi accaduti in Resident Evil 4, la coppia si troverà a dover combattere fianco a fianco contro orde di temibili zombie all’interno della Casa Bianca a Washington D.C., a seguito di un misterioso attacco hacker.

In basso, la lista di tutti i personaggi – conosciuti e non – che faranno la loro apparizione nella serie:

Leon S. Kennedy – Ex ufficiale del dipartimento di polizia di Raccoon che è stato coinvolto in un’epidemia di zombi durante il suo primo giorno di lavoro. In seguito, è stato scoperto da ufficiali dell’intelligence governativa e ha svolto missioni top secret come agente sotto il comando diretto del presidente degli Stati Uniti.

– Ex ufficiale del dipartimento di polizia di Raccoon che è stato coinvolto in un’epidemia di zombi durante il suo primo giorno di lavoro. In seguito, è stato scoperto da ufficiali dell’intelligence governativa e ha svolto missioni top secret come agente sotto il comando diretto del presidente degli Stati Uniti. Claire Redfield – Dipendente dell’organizzazione non governativa Terra Save, intenta a salvare le vittime del bioterrorismo e degli attacchi chimici. Quando ha dovuto farei conti con l’epidemia zombie a Raccoon City, Claire era solo una studentessa universitaria amante delle motociclette. Da quando ha imparato l’autodifesa dal fratello maggiore Chris, la ragazza è entrata in possesso di abilità di combattimento fuori dal comune.

– Dipendente dell’organizzazione non governativa Terra Save, intenta a salvare le vittime del bioterrorismo e degli attacchi chimici. Quando ha dovuto farei conti con l’epidemia zombie a Raccoon City, Claire era solo una studentessa universitaria amante delle motociclette. Da quando ha imparato l’autodifesa dal fratello maggiore Chris, la ragazza è entrata in possesso di abilità di combattimento fuori dal comune. Jason – Ex capitano della squadra delle forze speciali dell’esercito americano Mad Dogs ed è attualmente un agente federale. Nel 2000 ha salvato la sua unità rimasta isolata nel Penamstan devastato dalla guerra civile.

– Ex capitano della squadra delle forze speciali dell’esercito americano Mad Dogs ed è attualmente un agente federale. Nel 2000 ha salvato la sua unità rimasta isolata nel Penamstan devastato dalla guerra civile. Shen May – Un agente federale esperto in informatica. Si reca a Shanghai con Leon e Jason per scoprire la causa dell’incidente di pirateria informatica della Casa Bianca.

– Un agente federale esperto in informatica. Si reca a Shanghai con Leon e Jason per scoprire la causa dell’incidente di pirateria informatica della Casa Bianca. Patrick – Un agente statunitense alle prime armi che ha poca esperienza nell’intelligence. Pensa che Leon sia solo un ragazzo fortunato e pensa che Jason sia invece un eroe a tutto tondo.

– Un agente statunitense alle prime armi che ha poca esperienza nell’intelligence. Pensa che Leon sia solo un ragazzo fortunato e pensa che Jason sia invece un eroe a tutto tondo. Graham – Presidente degli Stati Uniti. Si fida di Leon dopo che quest’ultimo si è recato in Europa per salvare sua figlia Ashley, rapita da una setta chiamata Los Iluminados.

– Presidente degli Stati Uniti. Si fida di Leon dopo che quest’ultimo si è recato in Europa per salvare sua figlia Ashley, rapita da una setta chiamata Los Iluminados. Wilson – Un politico dalla linea dura che è riuscito a passare dall’essere un ex soldato al ruolo di Segretario alla Difesa. È ambizioso e farà di tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

– Un politico dalla linea dura che è riuscito a passare dall’essere un ex soldato al ruolo di Segretario alla Difesa. È ambizioso e farà di tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Ryan – Stretto consigliere del presidente Graham. Le sue opinioni spesso si scontrano con il segretario alla Difesa Wilson.

