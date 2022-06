Resident Evil 4 Remake si mostra di nuovo, ed è quello che i fan vogliono

Durante l’ultimo State of Play, Capcom ha mostrato il primo trailer di Resident Evil 4 Remake, gioco che ora torna nella sua forma ampliata durante lo showcase di Capcom.

Il rifacimento del classico survival horror (che trovate su Amazon) arriverà il 24 marzo 2023, su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam, oltre ad essere compatibile anche per PlayStation VR2.

Poco sotto, trovate il video del remake di Resident Evil 4, mostrato con il medesimo trailer dello State of Play, a cui fanno seguito piccoli segmenti commentati dal producer e dal director del gioco.

«Questa è una reimmaginazione di Resident Evil 4, che preserva le caratteristiche che avete amato del gioco e rende più moderne alcune cose» hanno spiegato gli autori.

I ganados, nemici iconici di RE4, sono stati del tutto ridisegnati, sebbene a tornare è l’ormai classica inquadratura dietro la spalla di Leon.

La descrizione ufficiale del nuovo gioco recita (via PS Blog):

Questa volta il gioco sarà sviluppato con l’obiettivo di raggiungere un livello di qualità degno degli standard moderni, cercando nel contempo di mantenere l’essenza del titolo originale.

Per i fan della serie sarà un po’ come tornare a casa, ma con qualche tocco di modernità. Per raggiungere questo obiettivo stiamo rielaborando la trama del gioco, senza però stravolgerne l’essenza, aggiornando anche la veste grafica e i controlli secondo i dettami moderni.