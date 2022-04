Resident Evil 4 Remake non esce? Intanto ecco il gioco sul suo inventario

Resident Evil 4 è uno dei capitoli della saga horror Capcom più amati di sempre, tanto che ora qualcuno ha dato vita a un gioco vero e proprio basato proprio sul particolare inventario presente nel gioco.

Il quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate anche su Amazon) ha infatti cambiato molte delle caratteristiche dei predecessori, incluso il modo di gestire armi e oggetti in possesso.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il remake di RE4 di prossima uscita, Save Room è infatti un gioco che ci farà ingannare l’attesa, in un modo o nell’altro.

Tra un fan remake in soggettiva e un altro, anche questo gioco qui non è in alcun modo affiliato a Capcom, sebbene il suo creatore – Fractal Projects – sia chiaramente un grande appassionato di Resident Evil 4.

Il gioco, atteso su Steam nelle prossime settimane, è di fatto un puzzle game nel quale saremo chiamati a posizionare vari oggetti, in un inventario relativamente limitato (via Destructoid).

E questo è tutto, visto che Save Room non offre altre meccaniche o particolarità di spicco, limitandosi a essere quello che i fan di RE4 hanno imparato a conoscere fin troppo bene nel corso degli anni.

Poco sotto, un breve video piuttosto esplicativo circa le caratteristiche del titolo in arrivo.

Per sfruttare al meglio lo spazio limitato della valigetta, i giocatori dovranno combinare gli oggetti come erbe, munizioni, granate, pistole e simili, e ruotarli come richiesto in modo da inserire efficientemente ogni cosa nella sua giusta locazione.

Naturalmente, un fucile a pompa occuperà spazio differente rispetto a mitragliatrice, inclusa la presenza di pesci e uova, il tutto attraverso “40 livelli unici”.

Restando in tema, Resident Evil 4 è da poco tornato con una versione pensata per la realtà virtuale realmente sorprendente e che non ha deluso i fan.

Ma non solo: alcuni appassionati hanno dato vita a una remaster gratuita realmente sorprendente, per chi proprio non riesce a staccarsi dall’avventura di Leon S. Kennedy.