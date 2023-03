Come gira Resident Evil 4 su PS4 rispetto alla versione PS5? Un video lo svela

Resident Evil 4 Remake è finalmente approdato sugli scaffali virtuali e non, sia su console PS4 (e quindi anche PS4 Pro) che su PlayStation 5.

Il remake del quarto episodio della serie di survival horror Capcom (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) mette sul piatto una veste grafica del tutto nuova rispetto al gioco originale.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo in ogni caso spiegato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, come riportato anche da Wccftech, qualcuno ha messo a confronto tutte le edizioni del gioco disponibili per le piattaforme PlayStation.

L’ultimo remake di Resident Evil di Capcom è uscito solo oggi, ma come si presenta il gioco sulle console di passata generazione?

Il ben noto “ElAnalistsDebits” ha messo alla prova il remake sulle piattaforme PlayStation, facendo emergere tutte le differenze del caso sulle rispettive console prese in analisi.

Abbiamo incluso l’interessante e dettagliato video di confronto poco sotto, nel consueto player dedicato.

In base al video confronto, che mette sotto la lente di ingrandimento le versioni PlayStation 4 e PS4 Pro assieme alla versione PS5, è emerso che il remake appare davvero molto bello da vedere anche sulle “vecchie” console Sony.

Certo, la versione PlayStation 5 beneficia di texture e animazioni migliori, di un livello di dettaglio più elevato, di un’illuminazione migliore, di ombre e geometrie e di effetti di post-elaborazione maggiormente performanti, ma a quanto pare anche la versione PS4 non è da meno.

Quindi, chi deciderà di giocare a questo gioiellino su una semplice PlayStation 4 non dovrà preoccuparsi più di tanto, visto che si tratta di un gioco di grande effetto.

Ovviamente, se prendiamo in considerazione i tempi di caricamento e le prestazioni complessive, la versione PS5 ne esce vincitrice, con sorpresa di nessuno.

Restando in tema, gli sviluppatori di Capcom hanno voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, attualmente assente dalla versione completa.

Ma non è tutto: per farci due risate, da poco è stato proposto anche il terzo episodio del ben noto anime che ha trasformato l’action horror in un progetto ispirato alla serie animate di Heidi.

Infine, sembra proprio che la versione PlayStation 5 di RE4 Remake soffre di un problema tecnico, che Capcom spiega come risolvere temporaneamente.